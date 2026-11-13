Ca sĩ Lương Nguyệt Anh được thăng quân hàm Thiếu tá trước niên hạn

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), Quán quân Sao Mai dòng nhạc dân gian 2011 Lương Nguyệt Anh phát hành MV Bài ca người giáo viên nhân dân. MV đánh dấu sự trở lại của Lương Nguyệt Anh sau thời gian sinh con và dành nhiều thời gian chăm sóc cặp song sinh.

Sao Mai Lương Nguyệt Anh xinh đẹp trong MV.

Trong sự nghiệp ca hát, Lương Nguyệt Anh đã ghi dấu ấn với nhiều ca khúc, trong đó có Bài ca người giáo viên nhân dân của nhạc sĩ Hoàng Vân. Từ lâu, nữ ca sĩ đã ấp ủ dự định thực hiện MV ca khúc này nhằm tri ân ngôi trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - nơi cô đang công tác; tôn vinh nghề giáo và những người thầy.... đang tận tụy theo đuổi sự nghiệp ươm mầm, bồi dưỡng các tài năng nghệ thuật nói riêng, cũng như sự nghiệp “trồng người” nói chung.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Lương Nguyệt Anh quyết định thực hiện MV như một dấu ấn trong hành trình âm nhạc cũng như sự nghiệp giảng dạy của mình. Cô chia sẻ: “Đây là một năm vô cùng đặc biệt và ý nghĩa đối với tôi bởi tôi được đón hai con đến với cuộc đời mình. Sự xuất hiện của các con đã mang đến cho tôi một hành trình mới với nhiều niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng không ít những bận rộn và vất vả.

Đôi khi, việc cân bằng thời gian và trách nhiệm giữa gia đình với công việc khiến tôi gặp không ít khó khăn. Nhưng thật kỳ diệu, chính các con lại mang đến cho tôi một nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, một động lực để tôi muốn làm nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn và không ngừng nỗ lực trên con đường mình đã chọn. Tôi luôn nghĩ rằng, những gì mình làm hôm nay không chỉ là để khẳng định bản thân mà còn là những điều muốn dành lại cho các con - để một ngày nào đó, khi nhìn lại hành trình của mẹ, các con sẽ được tự hào. Đó cũng chính là một trong những động lực để tôi thực hiện MV Bài ca người giáo viên nhân dân".

Thiếu tá Lương Nguyệt Anh trong vai trò người thầy ở Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Lương Nguyệt Anh nói, với cô, đây không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc hay một dấu mốc góp phần làm phong phú thêm sự nghiệp ca hát mà còn là một tác phẩm mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình nghề nghiệp và cuộc sống của mình. Mỗi lần cất lên giai điệu ca khúc này, nữ ca sĩ lại cảm nhận sâu sắc hơn niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ những người làm nghề giáo. "Ca khúc như nhắc nhở tôi về tình yêu nghề, về trách nhiệm của người thầy và về những giá trị tốt đẹp mà mình cần tiếp tục gìn giữ, lan tỏa. Tôi mong rằng, mai này khi các con lớn lên, các con sẽ không chỉ tự hào vì mẹ là một nghệ sĩ đã có những đóng góp nhất định cho âm nhạc mà còn tự hào vì mẹ đã chọn và luôn hết lòng với nghề giáo", cô nói.

MV Bài ca người giáo viên nhân dân của Lương Nguyệt Anh khắc họa hình ảnh người nghệ sĩ, giảng viên thanh nhạc mặc áo lính, luôn tận tụy chăm lo, dìu dắt học trò. Qua MV, Lương Nguyệt Anh cũng mang đến một góc nhìn khác về mối quan hệ thân thiết giữa cô và học trò. Trên hành trình làm nghề, học trò không chỉ là những người được thầy cô dìu dắt mà còn đồng hành, tiếp thêm cho người giáo viên nguồn năng lượng trẻ trung và nhiệt huyết cống hiến.

Ca sĩ Lương Nguyệt Anh được thăng quân hàm trước niên hạn.

Lương Nguyệt Anh cho biết, đối với cô, sự nghiệp âm nhạc và sự nghiệp của người thầy luôn được đặt ngang bằng nhau, chưa bao giờ có sự thiên lệch. Ở cả hai lĩnh vực, cô đều không ngừng phấn đấu và cống hiến. Trong âm nhạc, Lương Nguyệt Anh tích cực ra mắt sản phẩm, thực hiện liveshow, phát huy khả năng sáng tác và thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu biểu diễn. Trong vai trò giảng viên nghệ thuật mặc áo lính, cô cũng đạt được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy. Năm 2026, Lương Nguyệt Anh được thăng quân hàm trước niên hạn, lên cấp bậc Thiếu tá.

MV 'Bài ca người giáo viên nhân dân' của Lương Nguyệt Anh:

Ảnh: Hoà Nguyễn