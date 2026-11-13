7 giọng ca xuất sắc vào Chung kết xếp hạng 'Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình' Cà Mau

Chương trình do Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên sóng CTV và các nền tảng số của đơn vị.

Đại biểu tham dự đêm thi thứ hai vòng chung kết Hội thi “Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình Cà Mau lần thứ I năm 2026”.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Phan Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Nguyễn Huy Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Lâm Hồ Sỹ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Tiếp nối thành công của đêm khai mạc (11/11), đêm thi thứ hai là màn tranh tài của 9 thí sinh còn lại trong tổng số 18 gương mặt xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết. Theo thể lệ, mỗi thí sinh lần lượt chinh phục thử thách qua 2 phần thi: một ca khúc truyền thống cách mạng bắt buộc và một ca khúc tự chọn thuộc các dòng nhạc trẻ, Bolero hoặc dân ca.

Trên sân khấu tối 12/11, các thí sinh mang đến không gian âm nhạc đa sắc màu, với sự đầu tư bài bản từ kỹ thuật thanh nhạc, bản phối đến phong cách trình diễn. Ở phần thi nhạc cách mạng, các giọng ca trẻ thể hiện khí thế hào hùng, niềm tự hào dân tộc. Trong khi đó, phần thi tự chọn ghi dấu sự bứt phá của nhiều thí sinh qua những giai điệu dân ca Nam Bộ ngọt ngào, sâu lắng hoặc phong cách trẻ trung, hiện đại của dòng nhạc trẻ.

Sự tự tin, bản lĩnh và khả năng làm chủ sân khấu của 9 thí sinh đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ đông đảo khán giả có mặt tại hội trường.

Các thí sinh tự tin, bản lĩnh thể hiện tài năng trên sân khấu, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Đảm nhận vai trò đánh giá công tâm, khách quan xuyên suốt 2 đêm thi là Hội đồng Giám khảo gồm các nghệ sĩ, nhạc sĩ giàu kinh nghiệm: đạo diễn - nhạc sĩ Thế Long, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng; NSƯT Tuấn Anh và NSƯT Hồ Thanh Danh.

Theo nhận định của Ban Giám khảo, chất lượng chuyên môn của các thí sinh năm nay khá đồng đều. Nhiều giọng ca sở hữu màu giọng đẹp, nội lực, đồng thời có tư duy xử lý tác phẩm văn minh, sáng tạo.

Sau 2 đêm tranh tài sôi nổi (11 và 12/11), căn cứ tổng điểm của 18 thí sinh, Ban Tổ chức chính thức công bố danh sách 7 thí sinh xuất sắc nhất giành quyền bước tiếp vào Vòng Chung kết xếp hạng và trao giải.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Trung Việt và Phó Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Khởi, tặng hoa chúc mừng 7 thí sinh xuất sắc bước vào Vòng Chung kết xếp hạng, dự kiến diễn ra tối 28/11.

Theo kế hoạch, 7 gương mặt ưu tú sẽ tiếp tục tập luyện chuyên sâu cùng các chuyên gia thanh nhạc để chuẩn bị cho đêm Chung kết xếp hạng, dự kiến diễn ra vào tối 28/11. Đây hứa hẹn là đêm hội tụ những tài năng âm nhạc triển vọng, góp phần làm phong phú chuỗi hoạt động văn hoá, nghệ thuật chào mừng Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Cùng nhìn lại 9 thí sinh tham gia đêm thi thứ hai (12/11) với nhiều cung bậc cảm xúc âm nhạc:

7 thí sinh vào Chung kết xếp hạng

1. Lê Thanh Tâm, phường An Xuyên.

2. Lê Thúy Hằng, Trung tâm Văn hoá tỉnh Cà Mau.

3. Lâm Hoài Hiển, Trung tâm Văn hoá tỉnh Cà Mau.

4. Lưu Vĩnh An, Trung tâm Văn hoá tỉnh Cà Mau.

5. Nguyễn Kỳ Anh, phường Tân Thành.

6. Huỳnh Khang, Xã Hồ Thị Kỷ.

7. Huỳnh Nhật Hào, xã Sông Đốc.