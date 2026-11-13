Sao nam 'Thiên long bát bộ' mất hào quang vì ồn ào, giờ về quê đi giao hàng

Từng nổi tiếng khắp màn ảnh Hoa ngữ với vai hòa thượng Hư Trúc trong bộ phim "Thiên long bát bộ" năm 2003, Cao Hổ có thời điểm sở hữu sự nghiệp rộng mở. Thế nhưng, sau hàng loạt biến cố và bê bối đời tư, nam diễn viên dần rút khỏi làng giải trí, lựa chọn cuộc sống bình dị bên ruộng vườn, thậm chí đi giao hàng, bán nông sản.

Cao Hổ nổi tiếng với nhân vật Hư Trúc trong "Thiên long bát bộ" (năm 2003 ) (Ảnh: Sina).

Dấu ấn khó quên với vai Hư Trúc trong "Thiên long bát bộ"

Cao Hổ sinh năm 1974 tại Trung Quốc, tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung ương. Anh bắt đầu đóng phim từ năm 1996 và được đông đảo khán giả biết đến nhờ vai Hư Trúc trong "Thiên long bát bộ" phiên bản 2003.

Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Hồ Quân (Kiều Phong), Lâm Chí Dĩnh (Đoàn Dự) và Lưu Diệc Phi (Vương Ngữ Yên).

Trong dàn sao đình đám, Cao Hổ gây ấn tượng bằng hình ảnh Hư Trúc hiền lành, chất phác, có phần ngờ nghệch nhưng giàu lòng trắc ẩn. Lối diễn tự nhiên giúp anh tạo được dấu ấn riêng, dù không sở hữu ngoại hình nổi bật như nhiều bạn diễn.

Sau thành công của bộ phim, nam diễn viên tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm như "Bích huyết kiếm", "Tuyết sơn phi hồ", "Thủy Hử" và phim điện ảnh "Kim Lăng thập tam thoa" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Cao Hổ liên tiếp vướng vào những biến cố nghiêm trọng.

Sự nghiệp lao dốc vì những biến cố và bê bối

Tháng 3/2003, trong quá trình quay phim "Tình thác", Cao Hổ điều khiển ô tô gây tai nạn khiến một nhân viên ánh sáng bị thương nặng và qua đời sau đó. Tháng 7/2004, tòa án tuyên nam diễn viên phạm tội vô ý làm chết người, phạt một năm tù nhưng cho hưởng án treo một năm. Anh cũng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Năm 2012, một công nhân thi công tại biệt thự của Cao Hổ ở Bắc Kinh tử vong do điện giật. Dù tòa án xác định nam diễn viên không phải chịu trách nhiệm pháp lý, anh vẫn tự nguyện hỗ trợ gia đình người gặp nạn 350.000 Nhân dân tệ (hơn 1,3 tỷ đồng).

Đỉnh điểm là tháng 8/2014, Cao Hổ bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ vì sử dụng chất cấm. Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, nam diễn viên cùng những người liên quan thừa nhận hành vi và bị tạm giữ hành chính.

Cao Hổ từng rơi cảnh tù tội vì lựa chọn sai lầm trong cuộc đời.

Sau bê bối, hình ảnh của Cao Hổ sụp đổ nghiêm trọng. Anh công khai xin lỗi người hâm mộ, thừa nhận sai lầm và bày tỏ sự day dứt vì khiến gia đình thất vọng.

Tuy nhiên, lời xin lỗi không giúp nam diễn viên lấy lại thiện cảm từ công chúng. Anh đối mặt với làn sóng chỉ trích, bị nhiều đài truyền hình lớn cấm sóng và phải chịu khoản đền bù cho các đối tác lên tới 20 triệu Nhân dân tệ (hơn 77 tỷ đồng).

Rời showbiz, tìm bình yên bên ruộng vườn và đi giao hàng

Sau những ồn ào, nam diễn viên Cao Hổ gần như biến mất khỏi màn ảnh. Thay vì tìm cách trở lại làng giải trí, anh chuyển hướng sang đầu tư và làm nông nghiệp.

Nam diễn viên từng phát triển trang trại trồng rau củ tại Thâm Quyến, tự tay làm đất, gieo hạt, chăm sóc và thu hoạch nông sản. Anh cũng chia sẻ hình ảnh cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội, thỉnh thoảng livestream bán hàng.

Ngôi sao “Thiên long bát bộ” bỏ nghề diễn, về quê trồng rau, đi giao hàng.

Đáng chú ý, Cao Hổ từng được khán giả nhận ra khi đi giao đồ ăn. Hình ảnh một ngôi sao từng nổi tiếng nay xuất hiện với công việc giao hàng, bán nông sản khiến nhiều người bất ngờ.

Theo Sina, nam diễn viên không có ý định trở lại đóng phim mà muốn tập trung xây dựng cuộc sống mới. Anh từng chia sẻ: "Sai lầm giúp tôi nhận ra ý nghĩa của cuộc sống. Sau khi dứt khỏi ma túy, tôi quyết định về quê làm nông dân".

Cao Hổ cho biết anh muốn bắt đầu cuộc sống lành mạnh, có ích để cha mẹ yên lòng. Với nam diễn viên, niềm vui và sự bình yên giờ đây không còn nằm ở ánh đèn sân khấu mà hiện diện trong những công việc đời thường.

Hơn 20 năm sau "Thiên long bát bộ", nam diễn viên Cao Hổ không còn là ngôi sao thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh. Trong ký ức của khán giả, anh vẫn là Hư Trúc hiền lành năm nào, còn ngoài đời, nam diễn viên đang lựa chọn một cuộc sống lặng lẽ, giản dị sau những thăng trầm, theo Sohu.

Đáng chú ý, ngoài việc trồng rau, chăm sóc nông trại, nam diễn viên còn thường xuyên livestream bán hàng. Ngoài ra, anh cùng làm thêm cho một dịch vụ chuyển phát đồ ăn.

Từng muốn quay lại màn ảnh vì nhớ nghề nhưng cơ hội gần như không có. Hiện tại, nam diễn viên khẳng định không còn nghĩ tới việc quay lại hoạt động trong làng giải trí.