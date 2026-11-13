Các nghệ sĩ hàng đầu tập luyện miệt mài cho đêm nhạc kỷ niệm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia

Các Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ và Ngọc Khang luyện tập trước đêm diễn. (Ảnh: Ban tổ chức)

Dù đã ở tuổi cao và có nhiều năm cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà, các Nghệ sĩ Nhân dân: Quang Thọ, Ngọc Khang, Dương Minh Đức vẫn say mê, miệt mài tập luyện trên sân khấu, chăm chút từng chi tiết để chuẩn bị cho đêm diễn. Sự tận tâm, chỉn chu và tinh thần trách nhiệm của những nghệ sĩ gạo cội không chỉ thể hiện phong thái làm nghề chuyên nghiệp mà còn lan tỏa tình yêu nghệ thuật, sự nghiêm túc và lòng nhiệt huyết với âm nhạc tới các thế hệ học trò.

Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thủy, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Phúc, Nghệ sĩ Ưu tú Diệu Linh sẽ kết hợp trong một tác phẩm âm nhạc Việt Nam kinh điển, cùng nhau tập luyện với dàn nhạc cũng như từng cách ra vào sân khấu, phối hợp nhịp nhàng sẵn sàng cho buổi trình diễn. Nghệ sĩ Ưu tú Diệu Linh chia sẻ, đã lâu chị và các đồng nghiệp chưa cùng nhau biểu diễn trên sân khấu, sự trở lại lần này rất hồi hộp, cũng có chút lo lắng, nên để có được phần trình diễn ăn ý, các chị cần có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau.

Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thủy, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Phúc, Nghệ sĩ Ưu tú Diệu Linh tại buổi tập. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bên lề buổi tập luyện, Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thủy xúc động bày tỏ: “Đây là sự kiện vô cùng có ý nghĩa với Khoa và Nhà trường. Chúng tôi từng là những sinh viên tốt nghiệp từ mái trường này từ rất nhiều năm trước, hiện nay lại tiếp tục cộng tác, giảng dạy các thế hệ học trò trẻ. Được tham gia một sự kiện như thế này, tôi thực sự rất xúc động. Có thể bây giờ, tuổi tác đã cao, giọng hát không còn căng tràn sức trẻ, nhưng khi được đứng trên sân khấu, tôi cảm thấy tâm hồn và cảm xúc của người nghệ sĩ vẫn luôn tràn đầy”.

Cùng chung niềm xúc động khi được trở lại mái trường xưa, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Phúc bày tỏ: “Khi được thông báo có tiết mục tham gia chương trình, tôi rất xúc động và tự hào. Sau khi tốt nghiệp, tôi lại có cơ hội trở về giảng dạy, được nhìn thấy các thầy cô và các thế hệ học trò cùng biểu diễn, cảm xúc thực sự rất khó diễn tả. Tôi đang rất mong chờ đêm diễn, vì thế những ngày này chúng tôi tập luyện rất chăm chỉ, với tâm trạng vô cùng háo hức”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn tập luyện chuẩn bị cho chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn - Trưởng khoa Thanh nhạc, Tổng đạo diễn chương trình, cùng nhạc sĩ Lưu Hà An - Giám đốc âm nhạc, các nghệ sĩ và ê-kíp đang tập trung hoàn thiện từng tiết mục, từ phần trình diễn của ca sĩ đến sự phối hợp, kết nối trong tổng thể chương trình. Mỗi buổi tập không chỉ là quá trình rà soát, trau chuốt về chuyên môn mà còn là dịp để các nghệ sĩ cùng nhau tìm lại cảm xúc với những ca khúc đã gắn bó với nhiều thế hệ khán giả.

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Phương Nga, Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc - Chỉ đạo sản xuất chương trình cho biết, điều khiến chị ấn tượng nhất trong quá trình chuẩn bị là tình yêu và tâm huyết mà các thế hệ thầy trò dành cho mái trường, chương trình.

“Với tinh thần yêu Trường, yêu Khoa và mong muốn cống hiến cho chương trình, tôi cảm nhận rõ các thầy cô cũng như những thế hệ học trò kế cận đều có chung một tinh thần phấn khởi, tràn đầy năng lượng, dành nhiều tâm huyết cho từng buổi tập luyện. Tôi tin rằng tình cảm yêu thương và sự tận tâm mà các thầy cô gửi gắm trong mỗi buổi tập sẽ được thăng hoa trên sân khấu trong đêm biểu diễn. Khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc biệt, được tạo nên từ tâm huyết của nhiều thế hệ, từ các thầy cô đến thế hệ chúng tôi và những giảng viên kế cận”, Nghệ sĩ Ưu tú Phương Nga chia sẻ.

Nghệ sĩ Phúc Tiệp tại buổi tập. (Ảnh: Ban tổ chức)

Quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu thuộc các dòng nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ, chương trình nghệ thuật “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” được xây dựng như một hành trình xuyên suốt 70 năm đào tạo, sáng tạo và cống hiến của Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn của đêm nhạc chính là cuộc hội ngộ của đông đảo nghệ sĩ trưởng thành từ mái trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tham gia biểu diễn trong chương trình còn có: Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng, Nghệ sĩ Nhân dân Dương Minh Đức, Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thủy, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Phúc, Nghệ sĩ Ưu tú Diệu Linh, Nghệ sĩ Ưu tú Phương Nga, ca sĩ Bích Hồng, Đào Nguyên Vũ, Khánh Ly, Thu Hà, Thu Hằng, Hương Ly, Thăng Long…

Các nghệ sĩ nhiều thế hệ hội tụ tại chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đạo diễn sân khấu, ca sĩ Ngọc Châm, Giám đốc Vàng son một thuở cho biết, chị cùng ê-kíp hướng đến dàn dựng một sân khấu sang trọng, trang trọng mà gần gũi, thể hiện được đủ đầy những sắc màu âm nhạc cũng như sự tiếp nối không ngừng của các thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ Khoa Thanh nhạc. Đêm nhạc với sự quy tụ của các nghệ sĩ hàng đầu cũng như tiêu chí chất lượng nghệ thuật đỉnh cao, chắc chắn sẽ có sức hấp dẫn lớn với khán giả yêu âm nhạc.

Đêm nhạc “70 năm - Những thanh âm ngân mãi” diễn ra tối 14/11 tại Phòng hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, số 77 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.