Ngọc Trinh tuyên bố bất ngờ về chuyện kết hôn ở tuổi U40

Mới đây, Ngọc Trinh bất ngờ thu hút sự quan tâm khi đăng tải một dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân đã được xác minh. Không nhắc đến chuyện hẹn hò hay công khai người yêu, nữ diễn viên đưa ra một quan điểm đầy hài hước về việc phụ nữ bước qua tuổi 30 nhưng vẫn chưa lập gia đình. "Nếu một cô gái đã qua 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn. Chỉ có 3 lí do thôi. Mệnh tốt, mệnh rất tốt, mệnh cực kỳ tốt", Ngọc Trinh chia sẻ.

Phát ngôn của Ngọc Trinh gây chú ý bởi người đẹp hiện đã 37 tuổi và vẫn chưa công bố kế hoạch kết hôn. Thay vì xem việc độc thân là điều đáng lo ngại, Ngọc Trinh lựa chọn cách nói vui, thể hiện tâm thế thoải mái trước những kỳ vọng về chuyện lập gia đình.

Ngọc Trinh gây chú ý khi chia sẻ quan điểm hài hước về chuyện phụ nữ ngoài 30 tuổi vẫn chưa kết hôn. Ảnh: FBNV.

Thực tế, đây không phải lần đầu Ngọc Trinh bày tỏ quan điểm về hôn nhân. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 5/2026, nữ diễn viên thừa nhận cô không còn đặt ra những cột mốc cố định cho chuyện yêu đương, kết hôn hay sinh con như trước.

Ngọc Trinh cho biết từng kỳ vọng sẽ lập gia đình vào một độ tuổi nhất định, nhưng những dự định đó không diễn ra như mong muốn. Sau nhiều trải nghiệm, cô quyết định để chuyện tình cảm phát triển tự nhiên, thay vì tự tạo áp lực phải tìm được người phù hợp.

Đáng chú ý, Ngọc Trinh cũng thay đổi tiêu chí lựa chọn bạn đời. Nếu trước đây yếu tố tài chính từng giữ vai trò quan trọng, hiện nữ diễn viên ưu tiên một người đàn ông biết quan tâm, không gia trưởng và sẵn sàng đồng hành trong cuộc sống.

Ở tuổi 37, Ngọc Trinh không còn đặt nặng chuyện kết hôn mà lựa chọn để tình cảm phát triển tự nhiên. Ảnh: FBNV.

Trong một cuộc trò chuyện với báo chí, Ngọc Trinh từng chia sẻ rằng cô không còn cần người yêu phải kiếm nhiều tiền hơn mình. Điều người đẹp mong muốn là cả hai có thể cùng làm việc, cố gắng và dành thời gian cho nhau sau những ngày bận rộn.

Không chỉ cởi mở về chuyện kết hôn, Ngọc Trinh còn chủ động chuẩn bị cho khả năng làm mẹ trong tương lai. Nữ diễn viên xác nhận đã thực hiện trữ đông trứng và sẵn sàng cân nhắc việc làm mẹ đơn thân nếu không gặp được người phù hợp.

Một trong những người có ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ của Ngọc Trinh về chuyện con cái là bé He, cháu gái ruột được cô đón về chăm sóc từ năm 2023. Ngọc Trinh xem bé như con gái, thường xuyên đồng hành trong việc học tập, vui chơi và sinh hoạt hằng ngày.

Ngọc Trinh dành nhiều tình cảm cho bé He, cháu gái được cô chăm sóc và xem như con ruột. Ảnh: FBNV.

Ở tuổi 37, Ngọc Trinh vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật và kinh doanh. Tháng 5/2026, cô trở lại màn ảnh rộng với vai chính trong phim kinh dị Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Trước đó, người đẹp từng góp mặt trong nhiều tác phẩm như Vòng Eo 56, Vu Quy Đại Náo, Chị Chị Em Em 2 và Chị Dâu.

Ngọc Trinh cho biết bản thân vẫn yêu thích diễn xuất và mong muốn mỗi năm tham gia một dự án điện ảnh phù hợp. Tuy nhiên, cô không còn đặt nặng việc phải xuất hiện liên tục trước công chúng mà ưu tiên chất lượng vai diễn và khả năng cân bằng cuộc sống.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Ngọc Trinh vẫn thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận. Thời gian qua, nữ diễn viên nhiều lần xuất hiện thân thiết cùng Quốc Trường, khiến không ít khán giả đặt nghi vấn cả hai đang hẹn hò.

Bên cạnh cuộc sống cá nhân, Ngọc Trinh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất. Ảnh: FBNV.

Đặc biệt, những hình ảnh Ngọc Trinh và Quốc Trường diện trang phục cô dâu, chú rể từng gây xôn xao mạng xã hội. Tuy nhiên, đây chỉ là hoạt động quảng bá cho một buổi livestream bán hàng, không phải đám cưới ngoài đời thực. Cả hai cũng chưa xác nhận mối quan hệ tình cảm.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động trong showbiz, Ngọc Trinh cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách nhìn nhận về danh tiếng, tiền bạc và hôn nhân. Người đẹp từng thừa nhận bản thân không còn quá quan tâm đến những đánh giá từ bên ngoài mà muốn tập trung vào công việc, gia đình và sự bình yên.

Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Ngọc Trinh lựa chọn tận hưởng cuộc sống theo cách riêng và không xem hôn nhân là thước đo hạnh phúc. Ảnh: FBNV.

Vì vậy, chia sẻ mới nhất của Ngọc Trinh không phải lời tuyên bố sẽ sống độc thân mãi mãi, mà phản ánh quan điểm cô không xem kết hôn là thước đo hạnh phúc. Ở tuổi U40, nữ diễn viên vẫn để ngỏ chuyện lập gia đình, nhưng không muốn đánh đổi cuộc sống hiện tại chỉ để chạy theo một cột mốc tuổi tác.