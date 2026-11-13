Paul McCartney và Ringo Starr tái hợp trên sân khấu vào năm 2027, hé lộ màn trình diễn đặc biệt của hai thành viên The Beatles

Người hâm mộ The Beatles sắp có cơ hội chứng kiến một cuộc hội ngộ đáng mong chờ khi Paul McCartney và Ringo Starr xác nhận cùng xuất hiện trong một chương trình âm nhạc đặc biệt vào năm 2027. Đây sẽ là lần tái hợp tiếp theo của hai huyền thoại sau màn trình diễn chung tại London năm 2024.

Theo thông tin được công bố ngày 10/11, Paul McCartney và Ringo Starr sẽ góp mặt trong VetsAid 2027 - lễ hội âm nhạc thường niên do nghệ sĩ Joe Walsh sáng lập. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 29/1/2027 tại MGM Grand Garden Arena, Las Vegas (Mỹ). Đáng chú ý, cả hai sẽ cùng Joe Walsh tham gia một sân khấu đặc biệt (super-set), bên cạnh nhiều khách mời bất ngờ khác.

Ngoài hai thành viên The Beatles, chương trình còn quy tụ những cái tên đáng chú ý như The Killers, St. Vincent, The War on Drugs và Lucius. Toàn bộ lợi nhuận ròng từ sự kiện sẽ được dành để hỗ trợ các tổ chức từ thiện và dịch vụ chăm sóc cựu chiến binh.

Chia sẻ về chương trình, Joe Walsh cho biết ông muốn dành sự tri ân đến thành phố Las Vegas cùng cộng đồng cựu chiến binh và gia đình của họ. Nam nghệ sĩ cũng gọi Paul McCartney và Ringo Starr là những người hùng âm nhạc của mình, đồng thời tiết lộ đây sẽ là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của VetsAid.

Lần gần nhất Paul McCartney và Ringo Starr cùng đứng trên sân khấu là vào năm 2024, trong đêm diễn cuối cùng thuộc chuyến lưu diễn Got Back của Paul McCartney tại London. Sau 5 năm không biểu diễn chung, hai huyền thoại bất ngờ hội ngộ và cùng thể hiện hai ca khúc quen thuộc của The Beatles là Helter Skelter và Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise). Màn xuất hiện khi ấy nhanh chóng trở thành khoảnh khắc đặc biệt đối với người hâm mộ ban nhạc huyền thoại.

Ở thời điểm hiện tại, Paul McCartney và Ringo Starr là hai thành viên còn sống của The Beatles, sau sự ra đi của John Lennon và George Harrison. Chính điều này khiến mỗi lần cả hai xuất hiện cùng nhau đều mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ với người hâm mộ mà còn với lịch sử âm nhạc thế giới.

Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times hồi tháng 7/2025, Paul McCartney từng chia sẻ rằng ông và Ringo Starr ngày càng trân trọng mối quan hệ đặc biệt giữa hai người. Nam nghệ sĩ cho biết, khi John Lennon và George Harrison không còn, cả hai càng ý thức rõ rằng thời gian không chờ đợi bất kỳ ai và những ký ức chung mà họ đang gìn giữ là điều vô cùng quý giá.

Về phía Ringo Starr, ông từng gọi Paul McCartney là "người anh em mà tôi chưa bao giờ có" trong một cuộc phỏng vấn năm 2003. Tình bạn kéo dài nhiều thập kỷ giữa hai nghệ sĩ vẫn được duy trì bền chặt, bất chấp những thay đổi của thời gian và sự nghiệp.

Đáng chú ý, mối liên kết âm nhạc giữa hai huyền thoại cũng chưa dừng lại ở những ký ức về The Beatles. Năm 2023, cả hai cùng góp mặt trong Now and Then - ca khúc cuối cùng được phát hành dưới tên The Beatles. Đầu năm 2026, Paul McCartney tiếp tục phát hành ca khúc Home to Us kết hợp cùng Ringo Starr trong album phòng thu mới The Boys of Dungeon Lane.

Vì vậy, màn tái hợp tại VetsAid 2027 không đơn thuần là một lần xuất hiện chung trên sân khấu. Đây còn là dịp để hai thành viên cuối cùng còn sống của The Beatles tiếp tục viết thêm những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình âm nhạc kéo dài hơn sáu thập kỷ.