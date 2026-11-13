'Sơn ca vẫn hót' - cuộc đấu tranh của hai người phụ nữ

Ra mắt năm 2015, The Nightingale (tựa Việt: Sơn ca vẫn hót) nhanh chóng tạo được sự quan tâm trong cộng đồng yêu thích sách. Tác phẩm của Kristin Hannah được Goodreads bình chọn là tiểu thuyết lịch sử hay nhất năm, tới nay đã bán ra hơn 11 triệu bản và được dịch ra 45 thứ tiếng, theo tờ Deadline.

Sau nhiều lần trì hoãn, câu chuyện nổi tiếng này sẽ được chuyển thể lên màn ảnh rộng trong dự án do Michael Morris đạo diễn, quy tụ hai mỹ nhân nổi tiếng là Dakota và Elle Fanning.

Lựa chọn của hai người phụ nữ

The Nightingale lấy bối cảnh Thế chiến II, khi nước Pháp dưới ách chiếm đóng của phát xít Đức. Paris thất thủ, người dân phải rời bỏ nhà cửa, còn cuộc sống ở các thị trấn nhỏ bị kiểm soát bởi quân đội ngoại bang. Câu chuyện theo chân hai chị em Vianne Mauriac và Isabelle Rossignol sống xa cách nhau.

Vianne Mauriac là một giáo viên đã kết hôn, đang nuôi dạy cô con gái 8 tuổi tại ngôi nhà ở thị trấn Carriveau. Chồng cô bị gọi nhập ngũ và sau đó trở thành tù nhân chiến tranh. Sau khi quân Pháp thất bại, Vianne phải vật lộn để nuôi sống bản thân và con gái trước tình trạng thiếu thốn lương thực, mất việc làm và số tiền dành dụm ngày càng cạn kiệt.

Trong khi cô em gái Isabelle lại nóng nảy, bốc đồng hơn. Sau khi bị đuổi khỏi trường nữ sinh, cô đi bộ đến Carriveau. Tại đây, người em gia nhập lực lượng kháng chiến và ban đầu được giao nhiệm vụ phân phát tài liệu tuyên truyền.

The Nightingale đã bán hơn 11 triệu bản. Ảnh: Washburn Review.

Hai chị em có tính cách hoàn toàn trái ngược. Vianne điềm đạm, sống thực tế, muốn giữ cho tổ ấm được bình an. Cô nhận thức được sự nguy hiểm của chiến tranh và đặt việc bảo vệ con gái lên hàng đầu. Còn Isabelle thì bướng bỉnh, và không chấp nhận cúi đầu trước quân chiếm đóng. Cô sớm tham gia lực lượng kháng chiến, đảm nhiệm những nhiệm vụ nguy hiểm.

Những lựa chọn đối lập ấy tạo nên những góc nhìn thú vị về con người thời chiến. Vianne tìm cách sống sót, bảo vệ tổ ấm. Thậm chí, cô bị buộc phải chấp nhận cho các sĩ quan Đức ở nhờ nhà mình, bị lạm dụng thể xác và tình dục.

Trong khi đó, cô em gái lại trở thành mắt xích quan trọng của mạng lưới kháng chiến. Sau khi chuyển đến một phòng giam ở Paris, cô lập kế hoạch giúp các phi công Đồng minh bị bắn rơi vượt qua dãy Pyrenees đến đại sứ quán Anh ở Tây Ban Nha, từ đó họ có thể được hồi hương. Hành trình này đòi hỏi người dẫn đường phải băng qua vùng núi hiểm trở, tránh sự truy lùng của quân Đức và đặt mạng sống vào tay những người xa lạ. Isabelle lấy bí danh Sơn ca, rồi trở thành mục tiêu săn lùng của phát xít Đức.

Dù lựa chọn khác biệt, cả Vianne lẫn Isabelle đều là những cô gái dũng cảm. Với Isabelle, đó là tinh thần phản kháng trực diện. Còn với Vianne, lòng can đảm đến từ những việc làm âm thầm như che giấu trẻ em Do Thái, giúp chúng tránh nguy cơ bị đưa đến trại tập trung. Ban đầu, Vianne sợ hãi và thường chọn im lặng để bảo vệ gia đình. Nhưng trước cảnh ​​sự đàn áp người Do Thái ngày càng gia tăng trong thị trấn, cô dần hiểu rằng im lặng và thỏa hiệp không phải một lựa chọn sáng suốt.

Góc nhìn hậu phương

The Nightingale dành nhiều thời lượng cho những điều thường bị lược khỏi các câu chuyện chiến tranh tập trung vào bom đạn trận mạc. Đó là nạn thiếu lương thực, nhà cửa bị trưng dụng, sự kiểm soát của quân đội hay nỗi lo bị tố giác... Sự khốc liệt của cuộc chiến hiện diện trong từng bữa ăn, từng cuộc trò chuyện và từng quyết định riêng tư của nhân vật. Một người phụ nữ có thể phải tiếp đãi sĩ quan Đức trong nhà, trong khi người thân đang bị giam giữ hoặc mất tích.

Tác phẩm cũng đề cập đến số phận người Do Thái tại Pháp dưới thời Đức Quốc xã. Sau khi bạn mình bị bắt đi, Vianne nhận che chở đứa con nhỏ của người phụ nữ ấy, phải tìm cách thay đổi danh tính đứa trẻ để tránh sự săn lùng.

Hai chị em nhà Fanning đóng chính trong dự án chuyển thể. Ảnh: WireImage.

Cảm hứng cho câu chuyện của Isabelle đến từ những phụ nữ có thật trong phong trào kháng chiến châu Âu, trong đó có Andrée de Jongh, người phụ nữ Bỉ từng tổ chức tuyến đường đưa phi công Đồng minh trốn khỏi vùng bị Đức chiếm đóng. Kristin Hannah dựa trên những câu chuyện lịch sử như vậy để xây dựng nhân vật, đồng thời khai thác trải nghiệm của những phụ nữ phải che giấu người Do Thái và bảo vệ gia đình giữa thời kỳ chiến tranh loạn lạc.

Thế nhưng thay vì tái hiện chiến tranh theo lối tư liệu, cuốn sách vẫn đặt trọng tâm ở con người, số phận của họ trong thời chiến. Kristin Hannah viết về tình chị em, tình yêu, mất mát và những lựa chọn khó khăn của con người giữa hoàn cảnh ngặt nghèo. Qua Vianne lẫn Isabelle, cuốn tiểu thuyết mở rộng góc nhìn về Thế chiến II, khi phụ nữ cũng tham gia cuộc chiến. Mặt trận của họ có thể nằm trong gian bếp, trên đường núi hay giữa ngôi nhà bị quân Đức kiểm soát.

Câu chuyện nổi tiếng của Kristin Hannah vừa được chuyển thể thành phim, dự kiến ra mắt vào tháng 3/2027. Hai vai chính được giao cho cặp chị em nhà Fanning. Trong đó Dakota Fanning đảm nhận Vianne, người phụ nữ tìm cách bảo vệ gia đình và những đứa trẻ vô tội. Còn Elle Fanning vào vai Isabelle, cô gái trẻ liều lĩnh dấn thân vào mạng lưới kháng chiến.