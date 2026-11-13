Quán quân Sao Mai 2017 trở lại với vai trò giám khảo khách mời tại Liveshow 6. (Nguồn: VTV)

Ở đêm thi chọn 6 gương mặt vào Chung kết, nữ ca sĩ mang đến góc nhìn của một người từng đi thi, đang biểu diễn và trực tiếp đào tạo các giọng ca trẻ. Với cô, chiều sâu của một giọng hát đôi khi bộc lộ rõ nhất ở một câu hát nhẹ, nơi người hát vẫn giữ được hơi thở, lời ca và sức truyền cảm.

Liveshow 6 vừa diễn ra với chủ đề “Năng lượng mới”, gồm 12 tiết mục đơn ca và song ca cùng nghệ sĩ khách mời. Trở lại sân khấu đã mở ra cơ hội bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, ca sĩ Đỗ Tố Hoa cho biết niềm vui đi cùng trách nhiệm đánh giá công tâm của thành viên Hội đồng Ban giám khảo.

Đầu tiên, đối với Tố Hoa, điều thay đổi trước tiên là việc đưa câu hỏi đặt ra khi nghe mỗi ca khúc. “Khi biểu diễn, tôi thường tự hỏi: “Mình muốn thể hiện điều gì qua ca khúc này?’. Nhưng khi làm giám khảo, tôi cân nhắc việc hỏi: “Thí sinh đang muốn nói điều gì, và bạn đã thể hiện được điều đó đến đâu?”, ca sĩ Đỗ Tố Hoa chia sẻ.

Tố Hoa sẽ cố gắng lắng nghe những cách thể hiện mới mẻ, khác biệt. Tố Hoa rất chú ý cách thí sinh nhả chữ, nối câu và tiết chế âm lượng để một lời ca cất lên thật nhẹ mà vẫn rõ. Khi hát về một triền đồi hay một miền quê, giọng hát có thể gợi ra cảnh vật, thậm chí đánh thức ký ức tuổi thơ của người nghe. Đó là lúc kỹ thuật giúp người nghệ sĩ kể câu chuyện của tác phẩm. “Có những nốt cao có thể khiến mình kinh ngạc, và có câu hát giản dị đôi khi lại khiến mình nhớ rất lâu”, Tố Hoa chia sẻ.

Về nguyên tắc đánh giá, Đỗ Tố Hoa nói: “Tiềm năng cần được phát hiện, còn kết quả phải dựa trên phần trình diễn cụ thể và những tiêu chí chung.”

Với Tố Hoa, mức độ, tần suất và ảnh hưởng của lỗi kỹ thuật đến tác phẩm là những căn cứ cần xem xét trước khi cho điểm. Nếu hai phần thi có chất lượng tương đương và sơ suất ít ảnh hưởng đến tổng thể, thường nữ giám khảo sẽ nghiêng về giọng hát có sức lay động.

Ở đêm thi chọn 6 gương mặt vào Chung kết, nữ ca sĩ mang đến góc nhìn của một người từng đi thi, đang biểu diễn và trực tiếp đào tạo các giọng ca trẻ. (Nguồn: VTV)

Đặc biệt, cách giám khảo Đỗ Tố Hoa góp ý cho thí sinh cũng bắt nguồn từ một lời khuyên cô từng nhận được. Sau khi cô trở về từ Trung Quốc, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh khuyên cô tập hát tiếng Việt nhiều hơn. Lời nhắc ấy khiến cô dành thêm thời gian cho cách phát âm, nhả chữ và tìm sự mềm mại, tự nhiên trong lời ca.

Từ trải nghiệm đó, Tố Hoa muốn mỗi nhận xét giúp người hát biết mình có thế mạnh gì và cần tập lại điều gì sau khi rời sân khấu. “Với tôi, một lời góp ý có ích là khi thí sinh hiểu rõ điều cần sửa, đồng thời vẫn tin rằng mình có thể làm tốt hơn bằng học tập và rèn luyện”.

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa là ca sĩ giọng soprano, Thạc sĩ thanh nhạc, mang quân hàm Thiếu tá và hiện giảng dạy tại khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Tại Army Games 2022 tại Nga, cô giành hai giải Nhất ở các hạng mục đơn ca dân ca và đơn ca tiếng Nga, cùng một giải Nhì song ca.

Trước đó, cô giành ngôi Quán quân dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2017, danh hiệu Quán quân tháng chương trình Tinh Quang Đại Đạo của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc năm 2016, Huy chương Vàng Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2015 và giải Nhất cuộc thi Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung năm 2014. Năm 2023, cô ra mắt album Hát giữa trùng khơi.