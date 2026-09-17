Cập nhật iOS 27 và iOS 26.7 để bảo vệ iPhone ngay

Đợt cập nhật iOS 27 lần này đáng chú ý không chỉ bởi số lượng lỗ hổng được xử lý mà còn ở việc Apple tiếp tục hỗ trợ người dùng đang sử dụng phiên bản cũ. Trong tổng số các vấn đề được khắc phục, có tới 75 lỗi bảo mật xuất hiện trên cả iOS 27 và iOS 26.7, qua đó giúp nhiều thiết bị chưa nâng cấp vẫn nhận được các bản vá quan trọng.

Apple vừa phát hành đồng thời iOS 27 và iOS 26.7.

Trong danh sách sửa lỗi, Kernel là một trong những thành phần đáng chú ý nhất. Đây là phần cốt lõi của hệ điều hành, có quyền truy cập sâu vào nhiều hoạt động của iPhone. Một số lỗ hổng liên quan đến Kernel có thể bị ứng dụng độc hại lợi dụng để giành quyền truy cập root ở mức cao, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến dữ liệu và hoạt động của thiết bị.

Bluetooth cũng được Apple xử lý trong đợt phát hành này. Một lỗ hổng có khả năng cho phép kẻ tấn công thực thi mã từ xa thông qua kết nối Bluetooth. Đây là vấn đề đáng quan tâm bởi kết nối không dây này được sử dụng thường xuyên với tai nghe, hệ thống giải trí trên ô tô và nhiều phụ kiện khác.

Apple hiện chưa ghi nhận trường hợp nào cho thấy những lỗ hổng trên đã bị khai thác trong thực tế. Tuy nhiên, việc các vấn đề được phát hiện và đưa vào danh sách khắc phục trước khi xuất hiện những cuộc tấn công được xác nhận vẫn giúp giảm nguy cơ trở thành mục tiêu trong tương lai.

Không chỉ có các kỹ sư bảo mật tham gia tìm kiếm lỗi, Apple còn ghi nhận sự hỗ trợ của AI trong quá trình phát hiện một số vấn đề lần này. Cụ thể, ba bản vá được xác định với sự hỗ trợ của Claude, mô hình trí tuệ nhân tạo do Anthropic phát triển.

Bên cạnh Claude, OpenAI Codex Security cũng được sử dụng để hỗ trợ tìm kiếm các lỗ hổng. Việc những công cụ AI xuất hiện trong quá trình rà soát bảo mật cho thấy các mô hình này đang dần được ứng dụng vào việc phân tích mã nguồn, nhận diện điểm bất thường và hỗ trợ chuyên gia phát hiện những vấn đề tiềm ẩn.

Với người dùng iPhone, Apple đang duy trì hai hướng cập nhật để phù hợp với từng thiết bị. Những mẫu máy tương thích có thể chuyển sang iOS 27, trong khi người dùng chưa muốn nâng cấp vẫn có thể lựa chọn iOS 26.7 để tiếp nhận các bản vá bảo mật. Dù sử dụng phiên bản nào, việc cài đặt bản cập nhật mới sẽ giúp thiết bị được bổ sung những biện pháp bảo vệ mà Apple vừa triển khai.