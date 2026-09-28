Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số trong truyền thông

Khóa tập huấn nghiệp vụ Livestream và chuyển đổi số nhằm cập nhật kiến thức và trang bị kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong hoạt động truyền thông. Chương trình do An ninh Thủ đô, VTV5, Chương trình “Mỹ vị Việt Nam” (Đài Truyền hình Việt Nam) và Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Jin Pro Network phối hợp tổ chức, với sự vận hành phiên livestream của FPT Polytechnic.

Trong đó, nội dung khóa tập huấn được thiết kế theo hướng kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và thực hành, giúp học viên từng bước tiếp cận quy trình xây dựng và triển khai một phiên livestream. Bên cạnh đó, chương trình sẽ cung cấp những kiến thức nền tảng về livestream, các hình thức tổ chức theo quy mô, mục tiêu và phương thức triển khai. Đồng thời Khóa tập huấn hướng tới làm rõ vai trò của các phiên livestream trong truyền tải thông tin trực tiếp, tăng cường tương tác, mở rộng khả năng tiếp cận và kết nối với công chúng.

Khóa tập huấn nghiệp vụ Livestream và chuyển đổi số với chủ đề “Livestream trong truyền thông số: Kỹ năng, công nghệ và thực tiễn”.

Bên cạnh kiến thức tổng quan, học viên sẽ được tiếp cận quy trình tổ chức một phiên livestream với quy trình bài bản. Quy trình sẽ bắt đầu từ việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung và thiết bị kỹ thuật đến triển khai, xử lý tình huống đến đánh giá hiệu quả sau chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là phần thực hành livestream giới thiệu, quảng bá các sản vật nông sản địa phương và sản phẩm OCOP của Hà Nội trong khuôn khổ Chương trình “Mỹ vị Việt Nam”. Theo đó, học viên sẽ trực tiếp xây dựng kịch bản và thực hành một phiên livestream bằng cách vận dụng các kỹ năng về giới thiệu sản phẩm, triển khai nội dung, tương tác với người xem và xử lý các tình huống phát sinh trong một phiên livestream.

Thông qua việc kết hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thực hành, Khóa tập huấn hướng tới bổ sung năng lực cần thiết để học viên chủ động ứng dụng công nghệ số trong hoạt động truyền thông, khai thác hiệu quả hình thức livestream trong giới thiệu thông tin và kết nối công chúng.

Diễn viên Phát La tham gia livestream, quảng bá sản phẩm OCOP cùng cán bộ, chiến sĩ Báo An ninh Thủ đô

Với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giải trí và khả năng tương tác trước công chúng, diễn viên Phát La được kỳ vọng sẽ mang đến không khí gần gũi, tự nhiên cho phiên livestream.

Trong khuôn khổ chương trình, diễn viên Phát La sẽ có mặt tại Tòa soạn Báo An ninh Thủ đô để đồng hành cùng các cán bộ Công an đang công tác tại đây trong hoạt động thực hành livestream. Trong phiên livestream thực hành, nam diễn viên sẽ trực tiếp lên sóng, phối hợp cùng các cán bộ tham gia tập huấn giới thiệu những sản phẩm nông đặc sản, sản phẩm OCOP và tương tác với người xem. Hoạt động nhằm tạo sự phối hợp giữa nghệ sĩ và lực lượng Công an thông qua livestream, hình thức truyền thông đang ngày càng phổ biến trên các nền tảng số.

Với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giải trí và khả năng tương tác trước công chúng, diễn viên Phát La được kỳ vọng sẽ mang đến không khí gần gũi, tự nhiên cho phiên livestream. Đồng thời, các cán bộ tham gia tập huấn sẽ có dịp cùng nam diễn viên trải nghiệm thực tế về cách giới thiệu, dẫn dắt và tương tác trong một livestream phát sóng trực tiếp.