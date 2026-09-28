Nên mua điện thoại qua mạng hay tại cửa hàng?

Gần đây, Apple đã chính thức ra mắt hai mẫu điện thoại mới là iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, tạo nên một làn sóng nâng cấp trong cộng đồng người dùng. Tuy nhiên, với nhiều kênh mua sắm và thông tin khuyến mãi khác nhau, người tiêu dùng có thể cảm thấy choáng ngợp khi lựa chọn.

Đến cửa hàng truyền thống vẫn là lựa chọn của nhiều người tiêu dùng.

Trong số các hình thức mua sắm, người dùng có thể cảm thấy đắn đo trong việc đưa ra các lựa chọn giữa đặt hàng qua mạng và mua tại cửa hàng truyền thống. Vậy, sự khác biệt giữa hai hình thức mua sắm này là gì?

Một điểm đáng chú ý nhất khi mua sắm trực tuyến chính là mang lại cho người tiêu dùng sự tiện lợi và đa dạng mẫu mã hơn. Theo thông tin từ BGR, việc mua điện thoại qua trang web của các thương hiệu và các nền tảng thương mại điện tử cho phép người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra các mẫu mã, màu sắc và dung lượng có sẵn. Ngược lại, các cửa hàng bán lẻ truyền thống thường bị ảnh hưởng bởi tình trạng hàng tồn kho và doanh số bán hàng, dẫn đến việc không phải lúc nào cũng có đủ mẫu mã.

Các cửa hàng bán lẻ thường có thể gặp giới hạn về các lựa chọn có sẵn.

Tuy nhiên, một nhược điểm của việc mua sắm trực tuyến là người tiêu dùng phải chờ đợi giao hàng. Nếu sản phẩm không đáp ứng kỳ vọng sau khi nhận, họ sẽ phải thực hiện quy trình hoàn trả, điều này có thể khá rắc rối. Trong khi đó, khi mua tại cửa hàng, khách hàng có thể nhận hàng ngay lập tức, miễn là sản phẩm còn trong kho. Hơn nữa, nhân viên tại cửa hàng có thể hỗ trợ cài đặt thiết bị và chuyển dữ liệu từ điện thoại cũ sang mới.

Nếu vẫn chưa chắc chắn về loại điện thoại nào nên mua, việc đến cửa hàng truyền thống sẽ là lựa chọn hợp lý hơn. Tại đây, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm nhiều mẫu điện thoại khác nhau, từ cảm giác cầm nắm đến chức năng hoạt động, giúp việc tìm kiếm sản phẩm phù hợp trở nên dễ dàng hơn so với việc chỉ xem thông số kỹ thuật trực tuyến. Nhân viên cửa hàng cũng có thể tư vấn các mẫu điện thoại dựa trên ngân sách và nhu cầu sử dụng của khách hàng, từ đó giúp họ thu hẹp lựa chọn.

Nhiều người thậm chí đã "quay xe" khi cảm nhận thực tế các màu sắc iPhone 18 Pro.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nhân viên cửa hàng có thể cố gắng thuyết phục khách hàng mua các mẫu điện thoại cao cấp hơn, phụ kiện hoặc các gói cước bổ sung. Đây chắc chắn là chi tiết tạo cảm giác khó chịu cho những người tiêu dùng không quen với việc từ chối các chiêu trò bán hàng.