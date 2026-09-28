Trung Quốc gây chấn động ngành xây dựng: Cẩu 'ngon ơ' 2.175 tấn sắt thép lắp thành khối cao ngang tòa 30 tầng, mệnh danh lớn nhất châu Á

Giàn khoan và xử lý dầu thô Huizhou 19-6 sẽ phục vụ khai thác mỏ dầu Huizhou 19-6 tại lưu vực cửa sông Châu Giang. Đây là mỏ dầu ngoài khơi quy mô lớn đầu tiên của Trung Quốc có trữ lượng vượt 100 triệu tấn, được phát hiện trong các tầng đá vụn ở khu vực sâu đến siêu sâu.

Cột mốc quan trọng được hoàn thành sau khi mô-đun phòng điện 3 tầng của giàn, nặng khoảng 2.174 tấn, được ba cần cẩu bánh xích cỡ lớn phối hợp nâng hạ và lắp đặt chính xác vào phần kết cấu chính.

Huizhou 19-6 là giàn xử lý dầu thô gồm 3 tầng và 8 chân. Phần kết cấu phía trên cao khoảng 85 m, tương đương một tòa nhà 30 tầng. Diện tích bằng gần 13 sân bóng rổ tiêu chuẩn, trong khi trọng lượng thiết kế khoảng 29.000 tấn.

Để rút ngắn thời gian lắp ráp một công trình có quy mô lớn và nhiều mô-đun, đội ngũ dự án đã tăng cường tích hợp các hạng mục ngay trên mặt đất. Công nghệ lắp ráp và nâng đồng bộ cũng được áp dụng. Nhờ đó, số lượng thao tác nâng hạ và lắp ráp giảm từ 30 lần xuống còn 10 lần, đạt tỷ lệ xây dựng tích hợp vượt 90%.

Sau khi hoàn thành kết cấu chính, dự án sẽ chuyển sang các công đoạn tiếp theo như lắp đặt đường ống, đi cáp và chạy thử thiết bị.

Khi đi vào hoạt động, giàn Huizhou 19-6 sẽ hỗ trợ khai thác hiệu quả mỏ dầu cùng tên, qua đó tăng nguồn cung dầu khí và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của Trung Quốc.

Theo CGTN, People