Bãi đỗ xe thông minh: Bài toán hạ tầng cho Hà Nội trong kỷ nguyên giao thông xanh

Khi bãi đỗ xe gắn với hạ tầng năng lượng

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nhấn mạnh yêu cầu phải đặt bài toán bãi đỗ xe trong tổng thể quy hoạch và phát triển đô thị. Trong khi đó, ông Mai Xuân Dũng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, tập trung vào những yêu cầu về cơ sở pháp lý, khoa học - công nghệ và cơ chế triển khai đối với mô hình mới.

Đầu tư năng lượng mặt trời cho bãi đỗ xe.

Ở góc độ môi trường, GS.TS Khoa học Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, đặt vấn đề phát triển hạ tầng giao thông phải gắn với mục tiêu đô thị xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm áp lực môi trường.

Với một đô thị có mật độ phương tiện cao, thiếu không gian đỗ xe không chỉ gây bất tiện cho người sử dụng mà còn tạo thêm áp lực lên lòng đường, vỉa hè và không gian công cộng. Nếu chỉ bổ sung từng điểm đỗ riêng lẻ, bài toán giao thông tĩnh khó có thể được giải quyết căn cơ.

Trong mô hình mới, bãi đỗ xe cần được nhìn nhận như một hạ tầng đa chức năng. Công nghệ có thể được sử dụng để nhận diện phương tiện, quản lý vị trí đỗ, đặt chỗ, thanh toán điện tử, giám sát an ninh và điều phối phương tiện. Khi kết hợp với nền tảng dữ liệu giao thông, bãi đỗ còn có thể trở thành một điểm kết nối trong hệ thống giao thông thông minh của thành phố.

Điều đó làm thay đổi cách đánh giá một công trình đỗ xe. Giá trị không chỉ nằm ở số lượng phương tiện có thể tiếp nhận, mà còn ở khả năng kết nối với các hệ thống khác và thích ứng với nhu cầu đô thị trong tương lai.

Tại hội thảo khoa học “Cơ sở pháp lý, thực trạng và triển vọng phát triển bãi đỗ xe thông minh tích hợp trạm sạc điện tại Hà Nội với tầm nhìn 100 năm”, tổ chức ngày 26/9, các đại biểu đã đặt ra câu hỏi từ “chỗ đỗ” đến hạ tầng giao thông thông minh cần được nhìn nhận như thế nào?

Sự phát triển của xe điện khiến câu chuyện giao thông tĩnh ngày càng gắn chặt với câu chuyện năng lượng. Phương tiện không chỉ cần một vị trí để dừng, đỗ mà còn cần được tiếp năng lượng. Bãi đỗ xe vì thế có thể trở thành một trong những không gian phù hợp để bố trí trạm sạc. Thời gian phương tiện dừng đỗ được tận dụng để sạc, qua đó kết hợp hai nhu cầu trên cùng một hạ tầng.

Tuy nhiên, tích hợp trạm sạc không đơn giản là lắp thêm thiết bị. Khi số lượng phương tiện điện tăng lên, nhu cầu phụ tải tại các bãi đỗ cũng tăng theo. Công suất cấp điện, an toàn hệ thống, khả năng điều phối phụ tải và kết nối với hạ tầng điện cần được tính toán ngay từ khâu quy hoạch.

Điều này cho thấy giao thông và năng lượng cần được tiếp cận trong một chỉnh thể. Nếu hạ tầng giao thông phát triển trước nhưng không tính đến năng lực cung cấp năng lượng, quá trình điện hóa phương tiện có thể phát sinh những điểm nghẽn mới.

Hành lang pháp lý và cơ chế đầu tư là bài toán then chốt

Công nghệ có thể tạo ra mô hình mới, nhưng để mô hình được triển khai rộng rãi, vấn đề quan trọng hơn nằm ở cơ chế. Bãi đỗ xe liên quan đồng thời đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, giao thông, điện lực và dịch vụ đô thị. Khi tích hợp thêm trạm sạc và nền tảng số, các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn điện, dữ liệu và phương thức vận hành cũng trở nên phức tạp hơn.

Hội thảo khoa học “Cơ sở pháp lý, thực trạng và triển vọng phát triển bãi đỗ xe thông minh tích hợp trạm sạc điện tại Hà Nội với tầm nhìn 100 năm”, tổ chức ngày 26/9.

Vì vậy, hành lang pháp lý cần đi trước hoặc ít nhất phải đồng hành với quá trình triển khai. Các câu hỏi về địa điểm, tiêu chuẩn, chủ thể đầu tư, quyền khai thác, mô hình vận hành và trách nhiệm quản lý cần được xác định rõ.

Cùng với đó là bài toán vốn. Trong điều kiện quỹ đất đô thị hạn chế và chi phí đầu tư lớn, ngân sách nhà nước khó có thể là nguồn lực duy nhất. Việc huy động nguồn vốn xã hội, phát triển các mô hình hợp tác công - tư và tạo cơ chế khai thác đa chức năng sẽ có ý nghĩa quan trọng.

Điểm đáng chú ý trong vấn đề này là yêu cầu nhìn tới tầm nhìn 100 năm. Một thế kỷ là khoảng thời gian quá dài để dự báo chính xác công nghệ, phương tiện hay mô hình giao thông. Vì vậy, điều cần thiết không phải là cố định một mô hình bãi đỗ cho tương lai, mà là tạo ra những công trình có khả năng thích ứng.