Bộ Công Thương phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược

Trụ sở Bộ Công Thương. Ảnh: Uyên Hương/Bnews/vnanet.vn

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2370/QĐ-BCT ngày 23/9/2026 về việc phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược để tuyển chọn thực hiện.

Tại Quyết định nêu rõ: Phê duyệt nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng thực hiện đối với 1 nhiệm vụ: "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot công nghiệp hai tay máy tích hợp thị giác máy tính - trí tuệ nhân tạo sử dụng trong dây chuyền lắp ráp điện tử" thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược để tuyển chọn.

Đồng thời, giao Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan: Thông báo công khai nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng quy định tại Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương theo quy định để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn.

Tổ chức xét đặt hàng và ký hợp đồng thực hiện thông qua Tổ đánh giá năng lực, Tổ rà soát kinh phí và Hội đồng xét đặt hàng để tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược quy định tại Quyết định theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.