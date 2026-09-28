Muốn pin iPhone 18 Pro Max bền hơn, đừng bỏ qua 5 thói quen khi sạc

Pin xuống nhanh theo thời gian là điều khó tránh khỏi với smartphone. Tuy nhiên, người dùng có thể hạn chế hao mòn không cần thiết bằng cách tận dụng các tính năng quản lý sạc, tránh nhiệt độ cao và lựa chọn cách sạc phù hợp với nhu cầu thực tế.

Không nhất thiết phải giữ pin ở 100% mọi lúc

Với các mẫu iPhone từ thế hệ 15 trở lên, Apple cho phép thiết lập giới hạn sạc từ 80% đến 100%, theo từng mức 5%. Khi chọn giới hạn thấp hơn 100%, iPhone sẽ dừng sạc khi đạt gần mức đã đặt. Apple cho biết tính năng này được thiết kế để giúp giảm hao mòn pin, đặc biệt với người thường xuyên sạc hoặc để thiết bị kết nối nguồn điện trong thời gian dài.

Với iPhone 18 Pro Max, người thường xuyên sử dụng máy tại nhà hoặc văn phòng có thể cân nhắc đặt giới hạn thấp hơn 100% nếu lượng pin đó đáp ứng đủ nhu cầu trong ngày.

Ngược lại, người thường xuyên di chuyển, quay video, chơi game hoặc sử dụng các tác vụ nặng không cần quá cứng nhắc với mức 80%. Khi cần thời lượng sử dụng dài, sạc lên 100% vẫn là lựa chọn bình thường.

Điều quan trọng là chọn mức giới hạn phù hợp thay vì cố duy trì một con số cố định trong mọi hoàn cảnh.

Sạc qua đêm nên tận dụng tính năng tối ưu hóa

Với người có thói quen cắm sạc qua đêm, tính năng Sạc pin được tối ưu hóa có thể giúp giảm thời gian iPhone phải duy trì ở mức đầy.

Khi hoạt động, tính năng này có thể trì hoãn việc sạc vượt quá 80% trong một số trường hợp, sau đó hoàn tất gần thời điểm người dùng thường rút máy khỏi bộ sạc. iPhone sử dụng công nghệ máy học trên thiết bị để tìm hiểu thói quen sạc.

Tính năng này không nhất thiết hoạt động ngay sau khi thiết lập. Theo Apple, máy cần ít nhất 14 ngày để tìm hiểu thói quen sạc và cần trải qua một số chu kỳ sạc kéo dài tại cùng một địa điểm để tính năng hoạt động ổn định.

Vì vậy, nếu không thấy tính năng kích hoạt ngay, người dùng không cần cho rằng máy gặp lỗi.

Nhiệt độ cao mới là điều cần đặc biệt tránh

Nhiệt là một trong những yếu tố cần chú ý khi sạc iPhone. Apple khuyến cáo tránh sử dụng hoặc sạc thiết bị trong môi trường có nhiệt độ trên 35 độ C vì nhiệt độ cao có thể làm giảm vĩnh viễn tuổi thọ pin.

Khi sạc, nên đặt iPhone ở nơi thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp, trong ô tô đang nóng hoặc trên những bề mặt giữ nhiệt. Nếu máy nóng lên đáng kể, nên giảm tác vụ đang chạy và để thiết bị hạ nhiệt.

iPhone có cơ chế tự động giảm hoặc tạm dừng sạc khi nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Đây là cơ chế bảo vệ thiết bị, nhưng người dùng vẫn nên chủ động hạn chế những tình huống khiến máy nóng kéo dài.

Sạc nhanh chỉ nên dùng khi thực sự cần

iPhone 18 Pro Max hỗ trợ sạc nhanh, có thể đạt tối đa 50% trong khoảng 15 phút khi sử dụng bộ tiếp hợp từ 60W trở lên có USB-C Power Delivery và cáp USB-C phù hợp. Apple cũng công bố thời lượng xem video tối đa 43 giờ cho mẫu máy này.

Sạc nhanh đặc biệt hữu ích khi cần bổ sung pin trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, không cần thiết phải ưu tiên tốc độ cao trong mọi lần sạc.

Khi không vội, người dùng có thể sử dụng bộ sạc tương thích ở tốc độ phù hợp. Quan trọng hơn là lựa chọn bộ sạc và cáp đạt chuẩn, tương thích với thiết bị.

Không cần chờ pin cạn mới sạc

Pin lithium-ion hiện đại không yêu cầu người dùng phải chờ iPhone xuống gần 0% mới cắm sạc. Apple cho biết có thể sạc iPhone ngay cả khi pin chưa cạn và thiết bị có cơ chế quản lý quá trình sạc.

Vì vậy, nếu cần sử dụng máy trong thời gian dài, có thể sạc bổ sung khi thuận tiện thay vì cố chờ đến khi pin xuống rất thấp.

Thói quen đáng lưu ý hơn là tránh để thiết bị thường xuyên chịu nhiệt độ cao và hạn chế thời gian pin phải duy trì ở mức đầy trong thời gian dài. Khi giới hạn sạc được đặt dưới 100%, iPhone thậm chí có thể thỉnh thoảng sạc đến 100% để duy trì độ chính xác của việc ước tính mức pin.

Sạc theo nhu cầu thay vì quá ám ảnh với một con số

Không có một mức phần trăm pin duy nhất phù hợp với tất cả người dùng iPhone 18 Pro Max. Người thường xuyên di chuyển có thể cần mức sạc cao hơn, trong khi người chủ yếu sử dụng máy gần nguồn điện có thể chọn giới hạn thấp hơn.

Với người thường xuyên sạc qua đêm, nên duy trì tính năng sạc được tối ưu hóa. Khi cần thời lượng sử dụng dài, có thể sạc đầy. Khi không cần gấp, không nhất thiết phải sử dụng sạc nhanh.

Cuối cùng, kiểm soát nhiệt độ, sử dụng phụ kiện tương thích và tận dụng các tính năng quản lý sạc của iPhone vẫn là những việc thiết thực hơn việc quá lo lắng về một con số phần trăm pin cụ thể.

Pin sẽ vẫn hao mòn theo thời gian, nhưng cách sử dụng hợp lý có thể giúp hạn chế những tác động không cần thiết và duy trì trải nghiệm sử dụng ổn định hơn trong những năm đầu.