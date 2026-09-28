Khoa học, đổi mới sáng tạo phải tạo ra tăng trưởng
Chiều 28/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì phiên họp chuyên đề trực tuyến về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội; đánh giá kết quả công tác quý III/2026 của Ban Chỉ đạo.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/khoa-hoc-doi-moi-sang-tao-phai-tao-ra-tang-truong-10432061.html