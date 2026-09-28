Dấu ấn 'Mùa hè xanh năm 2026' của tuổi trẻ Văn Hiến

Đại diện Hội Sinh viên Việt Nam Trường đại học Văn Hiến trao tặng công trình máy lọc nước cho Trường tiểu học Cao Văn Ngọc - cơ sở 2 và Nhà Văn hóa Khu dân cư số 5 tại Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Trường đại học Văn Hiến)

Các hoạt động tập trung vào hạ tầng dân sinh, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo cho thiếu nhi và hỗ trợ người dân địa phương tiếp cận công nghệ số. Nổi bật trong chiến dịch năm nay là công trình lắp đặt hơn 120 trụ, đèn năng lượng mặt trời, trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc, xây dựng “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ”, trao tặng nhiều máy lọc nước, sân chơi thiếu nhi, sân bóng chuyền, xử lý rác thải...

Từ những công trình thiết thực đến sự thay đổi trong đời sống cộng đồng

Tại đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh, sinh viên Trường đại học Văn Hiến đã triển khai chuỗi hoạt động trong 10 ngày, tập trung vào những nhu cầu thiết yếu của người dân. Theo đó, nhà trường đã trao tặng hai hệ thống máy lọc nước cho Trường tiểu học Cao Văn Ngọc - cơ sở 2 và Nhà Văn hóa Khu dân cư số 5, với tổng kinh phí 25 triệu đồng. Đồng thời, hoàn thiện sân bóng chuyền tại Khu dân cư số 6 trị giá 15 triệu đồng và phối hợp cùng Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trao quà an sinh đến lực lượng dân quân tự vệ trên đảo. Tổng nguồn lực dành cho các hoạt động tại Côn Đảo là 50 triệu đồng.

Đến tham gia công tác tình nguyện tại tỉnh An Giang, tuổi trẻ Văn Hiến đã hoàn thành công trình “Thắp sáng đường quê”, xây dựng lò đốt rác hộ gia đình và trao tặng sân chơi thiếu nhi, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, cảnh quan nông thôn cho người dân ấp Canh Đền, xã Vĩnh Phong.

Sinh viên của trường còn tiến hành lắp đặt 20 đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường dài 3km tại ấp Vĩnh Ngữ và thực hiện “Tuyến đường cờ Tổ quốc” với 100 lá cờ tại ấp Vĩnh Bình.

Đồng chí Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Trường đại học Văn Hiến và địa phương thực hiện nghi thức khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang.

Tại xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, chiến dịch đã lắp đặt hệ thống đèn năng lượng trị giá 30 triệu đồng, trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc và cải tạo các điểm tập kết rác tự phát của người dân thành khu vực trồng hoa. Nhiều công trình thắp sáng, tuyến đường cờ và mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” cũng được thực hiện tại các địa bàn khác trong tỉnh.

Cũng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, sinh viên Trường đại học Văn Hiến đã lắp đặt 50 trụ đèn đường, xây dựng tuyến đường cờ với 300 lá cờ, đồng thời trao tặng công trình “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Nông.

Trong khi đó, tại xã Phú Cường, hệ thống gồm 50 trụ đèn năng lượng mặt trời trên các tuyến đường thuộc ấp A và ấp C đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Các tình nguyện viên còn phối hợp trồng, phục hồi 600 cây sao đen; xây dựng vườn ươm sinh học, sân bóng chuyền hơi, sân chơi thiếu nhi và công trình “Ngôi nhà phân loại rác thải” tại các trường học trên địa bàn.

Sinh viên Trường đại học Văn Hiến vận chuyển, lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời tại xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Đưa công nghệ đến gần hơn với người dân

Song song với các công trình hạ tầng và hoạt động an sinh, Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026 của Trường đại học Văn Hiến còn chú trọng hỗ trợ cộng đồng tiếp cận công nghệ. Thông qua đội hình “Bình dân học vụ số”, tình nguyện viên đã hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, rà soát và làm sạch dữ liệu, hỗ trợ thủ tục cấp căn cước công dân, đồng thời hướng dẫn tích hợp Sổ sức khỏe điện tử.

Sinh viên Trường đại học Văn Hiến hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số trong khuôn khổ hoạt động “Bình dân học vụ số” của Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026.

Việc kết hợp giữa xây dựng hạ tầng dân sinh và hỗ trợ chuyển đổi số giúp chiến dịch đáp ứng cả những nhu cầu trước mắt lẫn yêu cầu thích ứng lâu dài của cộng đồng trong bối cảnh mới. Từ những tuyến đường được thắp sáng, những hàng cờ Tổ quốc tung bay, những mảng xanh được hồi sinh đến các hoạt động hướng dẫn kỹ năng số, mỗi công trình đều thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự chung sức của tuổi trẻ Văn Hiến.

Thông qua hoạt động tình nguyện, sinh viên có cơ hội trực tiếp tiếp cận nhu cầu thực tế của xã hội, vận dụng kiến thức và kỹ năng để giải quyết vấn đề, đồng thời hình thành tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và phụng sự cộng đồng. Đây cũng là cách Trường đại học Văn Hiến cụ thể hóa triết lý giáo dục “Thành nhân trước thành danh”, lấy việc hình thành nhân cách, trách nhiệm và giá trị sống làm nền tảng cho sự phát triển của mỗi người học.