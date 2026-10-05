Cảnh báo thủ đoạn lợi dụng AI, Deepfake để lừa đảo

Theo cơ quan công an, các thủ đoạn sử dụng AI, Deepfake ngày càng tinh vi. Đối tượng có thể giả mạo hình ảnh, giọng nói của người thân, cán bộ cơ quan nhà nước hoặc cá nhân khác để tạo tình huống giả, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền, cung cấp thông tin hoặc thực hiện giao dịch.

Các thủ đoạn sử dụng AI, Deepfake ngày càng tinh vi.

Đáng chú ý, dữ liệu khuôn mặt, giọng nói và thông tin cá nhân thu thập trái phép có thể bị sử dụng để tạo Deepfake, giả mạo danh tính hoặc gian lận khi xác thực điện tử. AI cũng có thể được dùng để tạo dữ liệu sinh trắc học giả nhằm vượt qua các bước xác thực tài khoản số.

Phòng An ninh điều tra cho biết, Luật Trí tuệ nhân tạo số 134/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, nghiêm cấm lợi dụng AI để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có tạo nội dung giả mạo nhằm lừa đảo hoặc gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân.

Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 cũng nghiêm cấm sử dụng AI hoặc công nghệ mới để giả mạo video, hình ảnh, giọng nói của người khác trái pháp luật.

Theo Nghị định 330/2026/NĐ-CP, hành vi sử dụng AI, Deepfake hoặc công nghệ cao để giả mạo dữ liệu sinh trắc học như khuôn mặt, giọng nói nhằm xác thực tài khoản trái phép có thể bị phạt từ 30-50 triệu đồng.

Trường hợp sử dụng AI, Deepfake để gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, người vi phạm có thể bị xem xét về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành. Việc đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông cũng có thể bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân thận trọng với các cuộc gọi video, tin nhắn hoặc yêu cầu chuyển tiền, kể cả khi hình ảnh, giọng nói giống người thân, bạn bè hoặc cán bộ cơ quan nhà nước.

Khi được yêu cầu chuyển tiền, cung cấp mã OTP hoặc thông tin tài khoản, cần xác minh qua một kênh liên lạc khác trước khi giao dịch. Người dân không nên cung cấp hình ảnh khuôn mặt, giọng nói, giấy tờ tùy thân hoặc dữ liệu sinh trắc học cho các ứng dụng, nền tảng không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu sử dụng AI, Deepfake để lừa đảo, giả mạo danh tính hoặc chiếm đoạt tài sản, cần lưu giữ thông tin liên quan và kịp thời trình báo cơ quan Công an để được xác minh, xử lý.