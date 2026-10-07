Trào lưu thuê trai đẹp lái môtô, chở đi lượn phố đêm bị phản ứng

Dịch vụ môtô chụp ảnh trở thành trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn khi đến Trùng Khánh. Ảnh: Klook.

Những chuyến môtô chở khách chạy dọc tuyến đường ven sông để quay video, chụp ảnh đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại Trùng Khánh (Trung Quốc). Các clip ghi lại trải nghiệm này xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, thu hút du khách muốn có những khung hình giữa tòa nhà cao tầng và ánh đèn ban đêm của thành phố, theo CNA.

Dịch vụ không đơn thuần là thuê xe. Khách có thể chọn người lái, trang phục, đạo cụ, trang điểm, quay phim và chụp ảnh. Các tay lái cũng được trả tiền để tạo ra những cảnh quay bắt mắt như tăng tốc, đánh lái, nghiêng xe hoặc phối hợp với người quay để tạo hiệu ứng chuyển động.

Gây phiền toái cho dân cư

Sự phổ biến của loại hình này khiến lượng môtô tập trung tại một số điểm ngày càng lớn. Trong kỳ nghỉ Quốc khánh của Trung Quốc vừa qua, nhiều xe phục vụ các buổi chụp thương mại xuất hiện dọc đường Nam Bân, tuyến đường ven sông ở quận Nam Ngạn.

Theo CCTV , khu vực tập trung hoạt động quay chụp nằm sát các khu dân cư. Người dân sống gần đây phản ánh việc nhóm môtô hoạt động liên tục gây ra nhiều phiền toái, trong đó có tình trạng xe tập trung, dừng đỗ và chiếm dụng không gian giao thông.

Các nhóm môtô tập trung quay chụp trên đường Nam Bân, quận Nam Ngạn, làm phát sinh những vấn đề về giao thông và tiếng ồn. Ảnh: Douyin .

Vấn đề đáng lo hơn nằm ở cách buổi quay được thực hiện. Một số tay lái chạy lạng lách, chuyển hướng liên tục hoặc dùng một tay điều khiển xe để tạo dáng trước máy quay. Có trường hợp người ngồi sau buông cả hai tay, giơ lên trong lúc xe đang di chuyển.

Một số xe dừng ngay trên phần đường dành cho phương tiện khác để tập động tác trước khi quay. Khi bắt đầu ghi hình, xe của người lái và người quay có thể cùng di chuyển trên đường, tạo thêm nguy cơ cho các phương tiện xung quanh.

Trong khi đó, khu vực này có quy định hạn chế môtô lưu thông từ 22h đến 6h hôm sau. Tuy nhiên, theo ghi nhận của CCTV , một số nhân viên bán dịch vụ vẫn giới thiệu với khách rằng buổi chụp có thể thực hiện trong khung giờ hạn chế.

Chính quyền địa phương phải vào cuộc khi hoạt động này không còn diễn ra nhỏ lẻ. Nhiều xe tập trung để quay chụp khiến lòng đường bị chiếm dụng, tiếng ồn kéo dài vào ban đêm, trong khi các động tác biểu diễn trên xe làm tăng nguy cơ mất an toàn cho cả người tham gia và những người lưu thông xung quanh.

Chính quyền siết kiểm soát

Ngày 5/10, Trung tâm Xây dựng và Phát triển Kinh tế Vành đai Nam Bân (quận Nam Ngạn) cho biết đã nhận được phản ánh về nguy cơ mất an toàn liên quan đến hoạt động này. Cơ quan cho biết đã phối hợp với đơn vị liên quan để xử lý vi phạm được phát hiện.

Trước tình trạng đông đảo nhóm kinh doanh tập trung tại đường Nam Bân, chính quyền quận xác định khu vực được phép dừng, đỗ, thời gian hoạt động và quy tắc vận hành đối với dịch vụ môtô chụp ảnh.

Cách quản lý được đưa ra khá cụ thể bao gồm thay vì để các nhóm tự chọn địa điểm và thời gian quay chụp, hoạt động được đưa vào những khung giờ và khu vực nhất định.

Du khách được các nhóm dịch vụ hướng dẫn cách tạo dáng và quay chụp khi trải nghiệm môtô. Ảnh: eiko17, getyourguide.

Chính quyền đồng thời tăng cường kiểm tra vào ban đêm, đặc biệt trong khoảng thời gian đông khách, nhằm xử lý tình trạng xe dừng đỗ sai quy định, chiếm dụng lòng đường hoặc đặt đạo cụ chụp ảnh trên phần đường dành cho phương tiện.

Trung tâm Xây dựng và Phát triển Kinh tế Vành đai Nam Bân cho biết sẽ phối hợp với công an giao thông, lực lượng quản lý đô thị cùng cơ quan phụ trách văn hóa, du lịch và thương mại để xử lý những vấn đề phát sinh. Nội dung được lưu ý gồm vi phạm giao thông, kinh doanh lấn chiếm đường và gây tiếng ồn.

Biện pháp này cho thấy chính quyền quận Nam Ngạn đang chọn cách đưa hoạt động dịch vụ du lịch vào khuôn khổ, thay vì cấm hoàn toàn. Những nhóm kinh doanh vẫn có thể cung cấp trải nghiệm cho du khách, nhưng phải hoạt động trong khu vực, thời gian và quy tắc đã được xác định.

Việc chấn chỉnh cũng được mở rộng sang hình thức chụp ảnh thương mại khác tại Trùng Khánh. Khu vực ven sông thuộc Lưỡng Giang cũng được đưa vào diện quản lý tập trung. Cơ quan chức năng ghi nhận rủi ro liên quan đến việc du khách đứng quá gần mép sông để tạo dáng.

Lực lượng chức năng phối hợp với các nhóm chụp ảnh để nhắc nhở về rủi ro, tăng cảnh báo và phân khu hoạt động. Cách làm này nhằm duy trì dịch vụ phục vụ du khách nhưng hạn chế việc hoạt động thương mại ảnh hưởng đến không gian công cộng và an toàn tại điểm du lịch.