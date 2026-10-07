Danh tính gã chồng đánh đập vợ dã man giữa đêm trên đường phố Gia Lai

Tối 6/10, đại diện Công an phường Quy Nhơn Nam cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ việc một người đàn ông có hành vi đánh vợ giữa đêm trên đường Hoàng Văn Thụ.

Nạn nhân là chị L.T.Y.N (sinh năm 2002), còn người ra tay dã man là T.V.L (sinh năm 1998, chồng của chị N.), cùng trú trên đường Thành Thái, phường Quy Nhơn Nam.

“Công an phường Quy Nhơn Nam đã làm việc trực tiếp với T.V.L, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các chi tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định”, đại diện Công an phường Quy Nhơn Nam thông tin.

Theo trình bày ban đầu của chị N. với cơ quan công an, khoảng 18h30 ngày 5/10, hai vợ chồng cùng đến một quán ăn trên đường Nguyễn Thị Định (phường Quy Nhơn Nam) để nhậu. Đến khoảng 0h10 ngày 6/10, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, người chồng rời đi và về phòng trọ trước.

Danh tính gã chồng đánh đập vợ dã man giữa đêm trên đường phố Gia Lai. (Ảnh cắt từ clip).

Một lúc sau, chị N. cũng trở về nhưng khi gọi cửa, L. không mở. Khoảng 1h sáng, chị tiếp tục đi bộ về nhà mẹ ruột trên đường Hoàng Văn Thụ. Khi đến khu vực trước số 344 Hoàng Văn Thụ, L. bất ngờ chạy theo rồi lao vào hành hung vợ.

Theo lời kể của người vợ, sau khi đánh khiến chị ngã xuống vỉa hè, L. tiếp tục dùng chân đá nhiều lần vào người chị và đe dọa sẽ “giết cả gia đình” rồi rời khỏi hiện trường. Sau đó, chị N. cố gắng đứng dậy và trở về nhà mẹ ruột.

Đúng thời điểm này, Tổ công tác Công an phường Quy Nhơn Nam đang làm nhiệm vụ tuần tra, phát hiện dấu hiệu bất thường nên đã mời chị N. về trụ sở để làm việc. Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận chị N. có biểu hiện bầm đỏ quanh hai mắt, vùng trán bị trầy xước. Hiện sức khỏe của nạn nhân đã cơ bản ổn định.

Trước tình trạng một số nội dung chưa được kiểm chứng, thông tin không chính xác lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc đang gây chú ý, Công an phường Quy Nhơn Nam đề nghị người dân sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, thận trọng, đồng thời kiểm tra kỹ nguồn tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ.