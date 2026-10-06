Giả danh có 'chú' làm Phó Chủ tịch huyện để nhận tiền hứa lo bồi thường

Hình minh họa.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, năm 2025, Nguyễn Văn Năng (SN 1999, trú tại thôn Phong Niên, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng) giới thiệu có chú làm Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Hải cũ. Năng gợi ý có thể giúp một số người giải quyết chế độ bồi thường đất ở đối với hộ phụ khi Nhà nước thu hồi đất thuộc dự án của Công ty VinFast.

Lợi dụng lòng tin, Năng đã nhận tiền của một số hộ dân tại đặc khu Cát Hải nhưng không giải quyết được công việc như đã hứa. Khi người dân yêu cầu hoàn trả, Năng nói đã tiêu hết tiền nên không thể trả lại.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đề nghị những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án cung cấp thông tin cho Cơ quan điều tra.

Đề nghị liên hệ đồng chí Phạm Quang Toàn, Điều tra viên; địa chỉ: số 5 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng; số điện thoại: 0945.269.386.