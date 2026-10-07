Mức phạt khi quảng cáo, tuyển dụng gian dối để lừa gạt người lao động?

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Luật sư Nguyễn Thị Trang - Đoàn Luật sư TP Hà Nội tư vấn: Căn cứ khoản 3 Điều 11 Nghị định 283/2026/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, quản lý lao động như sau:

“Điều 11. Vi phạm quy định về tuyển dụng, quản lý lao động

…

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: lôi kéo; dụ dỗ; hứa hẹn; quảng cáo gian dối hoặc thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc để tuyển dụng người lao động với mục đích bóc lột, cưỡng bức lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 7 Nghị định 283/2026/NĐ-CP quy định mức phạt tiền và nguyên tắc áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần như sau:

“Điều 7. Mức phạt tiền và nguyên tắc áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần

1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV của Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân; trừ trường hợp quy định tại: Điều 8; Điều 9; khoản 3 Điều 10; khoản 3, 4, 5, 6 Điều 19; khoản 2, 4 Điều 36; khoản 1 Điều 37; khoản 1, 5, 6, 7, 8 Điều 38; khoản 3 Điều 42; khoản 6, 11 Điều 48; Điều 49; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 50; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 52; khoản 4 Điều 53 của Nghị định này là mức phạt đối với tổ chức. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân”.

Như vậy, trường hợp người sử dụng lao động có hành vi quảng cáo gian dối lừa gạt người lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị phạt tiền từ 50 - 75 triệu đồng đối với cá nhân; từ 100 - 150 triệu đồng đối với tổ chức.