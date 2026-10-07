Đồng bộ các giải pháp chống buôn lậu và hàng cấm qua cửa khẩu biên giới đất liền

Công chức Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo sử dụng máy soi chiếu kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh.

Trong bối cảnh đó, Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã tập trung thực hiện đồng bộ giải pháp, vừa nỗ lực tìm nguồn thu mới, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, vừa phòng ngừa, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm tuồn qua các cửa khẩu. Đơn vị đã chủ động công tác xúc tiến, kêu gọi, thu hút doanh nghiệp trên địa bàn quản lý đăng ký mở tờ khai hải quan tại đơn vị. Đồng thời đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, thông quan nhanh chóng hàng hóa xuất nhập khẩu. Do vậy, trong 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu làm thủ tục tại cửa khẩu biên giới đạt 23,9 triệu USD, tăng 196% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa có thuế đạt hơn 9,39 triệu USD, tăng 156% so với cùng kỳ năm trước. Thông qua hoạt động xuất nhập khẩu đã thu nộp ngân sách Nhà nước 30,26 tỷ đồng, tăng cao so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại, Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hải quan, với quyết tâm không để phát sinh các điểm nóng về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thuộc địa bàn quản lý. Trong đó đề cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo ông Lê Hồng Phong, Đội trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo: Đơn vị đã tăng cường công tác điều tra, nắm tình hình về địa bàn, tuyến vận chuyển hàng hóa, vụ việc, hiện tượng, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và người có liên quan. Phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn cho từng cán bộ, công chức, tổ chức thu thập, phân tích thông tin, sưu tra đối với các phương tiện vận tải, tổ chức, cá nhân có nghi vấn về buôn lậu, gian lận thương mại liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh khu vực các cửa khẩu. Đồng thời chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng và các cơ quan có liên quan của nước bạn Lào để thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cùng với đó, công tác an ninh tiếp tục được tăng cường, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh đều được kiểm tra qua máy soi. Chó nghiệp vụ thường xuyên được sử dụng trong việc kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ... Nhờ đó, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn quản lý của Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo diễn ra đúng pháp luật, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và góp phần tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

Từ đầu năm đến nay, Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn 2 vụ vận chuyển ma túy qua cửa khẩu, bắt giữ 4 đối tượng. Trong đó triệt phá thành công 1 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, hoạt động xuyên quốc gia qua Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, thu giữ 23,4kg ma túy và tiền chất các loại, được Bộ Công an khen thưởng đột xuất.