Tình yêu và tội ác

Đây là vụ án được đưa ra xét xử nhanh tới mức kỷ lục: gây án ngày 3/9 và đưa ra xét xử ngày 6/10.

Thủ phạm 21 tuổi, yêu cô gái 17 tuổi, khi bị cô gái chia tay, sau vài lần dọa giết thì nó đã làm thật. Nhưng may mắn cho cô gái trẻ 17 tuổi, là khi nó tới nhà bị bố cô gái phát hiện, nó bèn leo vào nhà bên cạnh, chả liên quan, không quen biết, xuống tay gây thảm án. May mắn của người này, gia đình này lại là đau thương của người khác, gia đình khác.

Điều đáng quan tâm trong vụ án này là, khi ra trước tòa, hoàn toàn vắng bóng người thân gia đình hung thủ. Theo một thông tin ngoài lề thì luật sư đã từng đi tìm gia đình hung thủ nhưng… không tìm ra.

Một nhà báo đặt câu hỏi: "Bố mẹ ở đâu khi một đứa trẻ bỏ ngang việc học hành? Bố mẹ ở đâu trong những đêm con cái lang thang ngoài đường, mang theo cả dao, cả kiếm. Và hôm nay. Họ ở đâu? Đang làm gì? Đang nghĩ gì? Khi đứa con một mình đứng trước vành móng ngựa, trong một phiên tòa mà mức án cao nhất có thể là án chữ?".

Sau khi nghe HĐXX tuyên án, lực lượng chức năng dẫn giải bị cáo rời khỏi phòng xét xử.

Và xem ảnh hung thủ ra tòa hôm qua trên các báo, tất nhiên bị còng tay và cả xích chân, bị áp giải theo "chế độ đặc biệt", nhưng vẫn thấy một khuôn mặt vô cảm, lạnh lẽo, thậm chí có lúc ác nhân này còn… cười.

Và trước tòa, y thú nhận: có uống rượu nhưng không say, hoàn toàn ý thức được hành vi của mình.

Tất nhiên, kết cục của vụ án này chúng ta có thể đoán ngay từ khi chưa đưa ra xử. Nhưng điều khiến chúng ta day dứt đến kinh hoàng là, tại sao lại có thể xảy ra vụ án hết sức không tưởng tượng nổi như thế, tại sao lại có thể có những người trẻ mà gây ra tội ác trời không thể dung đất không thể tha như thế.

Câu biện hộ dễ nhất là vì… tình yêu.

Không, tình yêu nó đẹp lắm. Nó có thể khiến con người đau khổ, khiến con người có những phút giây (tưởng như) không thiết sống, nhưng chính nó lại là động lực vực con người đứng dậy mỗi khi đau khổ, mỗi khi khó khăn, thậm chí khó khăn cùng cực. Nó vỗ về, nó xoa dịu nỗi đau, sự khổ, chứ nó không kích thích tội ác, kích thích mùi máu như thế.

Không thể lý giải được tội ác của kẻ này là ý kiến nhiều người sáng qua.

Đấy là một thứ hận thù, một sự tăm tối cùng cực, là cái góc chết, góc hung hãn nhất của một con thú đội lốt người. Chỉ có thú dữ, loại cực độc, cực ác, cực dữ mới có thể cùng lúc lạnh lùng vung dao giết một lúc mấy mạng người không quen biết, không liên quan, thậm chí không thấy mặt họ.

Nó hoàn toàn không phải là tình yêu. Không thể có một thứ tình yêu quái gở tăm tối như thế ở loài người. Còn nó là cái gì thì các nhà tội phạm học sẽ lý giải, và chắc là cũng phải mất nhiều thời gian và cả trí não để giải mã.

Nhưng, trời ạ, lại phải nhưng, rằng là té ra, cái thằng người thú Nguyễn Đức Anh này không phải là cá biệt.

Cũng hôm mùng 5/10 ấy, ở Cà Mau, "nghi do ghen tuông", một gã đàn ông tên Trần Chí Công đã dùng dao chém 3 mẹ con người tình, một cháu 6 tuổi tử vong, mẹ và một cháu 11 tuổi bị thương nặng.

Trước đó một chút thì, Nguyễn Trí Hào, 24 tuổi, cầm dao đến nhà người yêu cũ ở đường Võ Thị Sáu (ấp Tân Hội, xã Phước Hải, Tp.HCM) chém 3 người là bố, mẹ và anh rể người yêu cũ khiến một người tử vong, hai bị thương nặng.

Vân vân, trong vòng 6 tháng gần đây thôi, nếu search trên mạng, sẽ có nhiều vụ "nhân danh tình yêu" như thế.

Rõ ràng, chúng ta đang chứng kiến một lỗ hổng đạo lý, tâm lý, cảm xúc, ý thức, trạng huống tinh thần vân vân của một bộ phận, dẫu ít, nhưng gây hậu quả rất lớn cho xã hội, là bọn "nhân danh tình yêu" như thế. Một thứ tình yêu tăm tối, thù hận và đặc quyền, nhân danh tình yêu để chiếm đoạt, để sở hữu, để độc quyền và cuối cùng là ra tay tàn độc khi không được thỏa mãn.

Một bản án thích đáng là điều đương nhiên, nhưng có lẽ qua đấy cần phải có một nghiên cứu kỹ và sâu về hiện tượng này. Cũng là tội ác, nhưng tội ác dạng này nó rất khủng khiếp, bởi nạn nhân của chúng nhiều khi không liên quan như vụ ba mẹ con bị Nguyễn Đức Anh sát hại xử hôm qua, như vụ Nguyễn Trí Hào chém ba người trong gia đình người yêu cũ kia, còn đa phần là rất đáng thương. Và hành động của chúng thì chúng ta thấy rồi, hết sức lạnh lùng, dã man, hoàn toàn không còn tính người.

Cũng mấy hôm nay, nhiều ý kiến trái chiều về cái nhóm "Con ghét cha mẹ" chỉ trong thời gian rất ngắn đã tăng lên đến 400.000 thành viên. Nó cũng là một hiện tượng xã hội rất cần nghiên cứu để có những phản ứng và cách tiếp cận thỏa đáng, chứ hiện nay người lớn lý giải về cái nhóm này cũng… cực đoan như các cháu.

Có người vào quy kết: các cháu bị thế lực thù địch lợi dụng, xúi bẩy, có người bảo các cháu hư, mất dạy. Nhưng té ra có đứa ghét bố mẹ như thế này: "Tao ghét mẹ vì mẹ nấu ăn ngon làm tao… beeeeeéooooo quá".

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả