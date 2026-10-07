Đừng biến tài khoản ngân hàng thành 'mắt xích' cho tội phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam Đ.A.K.

Tiếp tay lừa đảo, “rửa tiền”

Cuối tháng 8/2026, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phát hiện một trường hợp cho mượn tài khoản thanh toán. Người vi phạm là N.T.T. (SN 1996), thường trú tại xã Quảng Tín, bị xử phạt 42,5 triệu đồng.

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam Đ.A.K. (SN 2006), trú tại xã D’ran, để điều tra về tội “Rửa tiền”. Cùng vụ án, T.H.L và N.V.T. bị khởi tố về hành vi liên quan đến việc thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025 - 12/2025, L và T đã liên hệ mua 139 tài khoản thanh toán tại nhiều ngân hàng, với giá từ 5 - 9 triệu đồng/tài khoản/tháng. Những tài khoản này sau đó được bán thông tin cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng để thanh toán, chuyển tiếp tiền liên quan đến đánh bạc, cá cược. Tổng số tiền giao dịch qua hệ thống tài khoản lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.

Trong vụ án, Đ.A.K. được xác định đã mở 23 tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn của L. Sau đó, K. trực tiếp làm việc cho nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền từ nguồn tiền lừa đảo người dân qua mạng xã hội. Từ tháng 10 - 12/2025, cơ quan điều tra xác định có 10 bị hại tại Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác bị lừa chuyển tiền qua các tài khoản của K với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Không “bán” trách nhiệm của chính mình

Tài khoản ngân hàng không chỉ gắn với số tiền gửi hay lịch sử giao dịch. Nó còn liên quan đến thông tin định danh, số điện thoại, thẻ ngân hàng, phương thức xác thực và nhiều dữ liệu cá nhân khác. Khi giao tài khoản cho người khác, chủ tài khoản đồng thời có nguy cơ để người khác sử dụng danh tính tài chính của mình trong những giao dịch mà bản thân không biết hoặc không kiểm soát.

Công an tỉnh đã nhiều lần cảnh báo người dân không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng; không giao thẻ, tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, dữ liệu sinh trắc học hoặc hình ảnh khuôn mặt cho người khác. Việc đứng tên mở tài khoản rồi chuyển giao cho người khác sử dụng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất tài sản, lộ lọt thông tin cá nhân mà còn có thể bị lợi dụng để thực hiện các hành vi đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền và những hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đây không chỉ là khuyến cáo về bảo mật thông tin cá nhân. Khi tài khoản bị sử dụng vào những giao dịch bất thường, người đứng tên có thể phải giải trình về nguồn gốc, mục đích của các giao dịch phát sinh. Đáng chú ý, các đối tượng có thể tìm cách duy trì quyền sử dụng những tài khoản đã thu gom, kể cả tìm cách vượt qua các yêu cầu xác thực của ngân hàng. Vì vậy, việc giao thẻ, thông tin đăng nhập, mã xác thực hay dữ liệu sinh trắc học cho người khác càng làm gia tăng thời gian mất kiểm soát.

Trong phòng ngừa tội phạm tài chính, ngân hàng và cơ quan chức năng có thể phát hiện, cảnh báo và lần theo dòng tiền, nhưng “mắt xích” đầu tiên chính là người sở hữu tài khoản. Vì vậy, bảo vệ tài khoản ngân hàng cũng chính là bảo vệ danh tính tài chính và sự an toàn pháp lý của mỗi người.