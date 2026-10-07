Kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu tại phường Kỳ Lừa

Đoàn công tác đã kiểm tra Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn, Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn tại đường Bắc Sơn, phường Kỳ Lừa.

Thành viên đoàn kiểm tra sản phẩm rượu được bày bán tại cửa hàng kinh doanh của Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn tại phường Kỳ Lừa

Nội dung kiểm tra chủ yếu liên quan đến việc chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, khu vực sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm; hồ sơ tự công bố sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng, kết quả kiểm nghiệm; nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, hàng hóa; hóa đơn, chứng từ và việc ghi nhãn sản phẩm.

Đoàn cũng đã lấy mẫu rượu để kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm như hàm lượng Methanol, Aldehyde, tạp chất độc hại và độ cồn thực tế nhằm kịp thời phát hiện sản phẩm không bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra sản phẩm được bảo quản tại kho hàng của Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện khu vực kho bảo quản của cơ sở chưa bố trí đầy đủ giá, kệ theo quy định. Đoàn đã lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 12 triệu đồng; đồng thời yêu cầu cơ sở khẩn trương khắc phục.

Thành viên đoàn kiểm tra lấy mẫu kiểm nghiệm hàm lượng Methanol tại Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn

Theo Quyết định số 671/QĐ-QLTT ngày 3/9/2026 của Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh về Kế hoạch kiểm tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển rượu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thời gian tới, các đội QLTT trực thuộc sẽ tiếp tục kiểm tra 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh. Hoạt động này nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.