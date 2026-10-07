Cá thể tê tê quý hiếm được người dân ở Quảng Ngãi tự nguyện giao nộp

Công an xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị mới hoàn tất thủ tục tiếp nhận một cá thể tê tê do người dân địa phương tự nguyện giao nộp.

Trước đó, vào chiều 5/10, anh A Thương, ở thôn Năng Lớn, xã Đăk Sao, trong lúc đi làm rẫy qua khu vực gần nhà rông đã phát hiện một con vật có lớp vảy sừng dày bao phủ toàn thân, đang di chuyển ven đường.

Nhận ra đây là loài tê tê quý hiếm thuộc nhóm động vật bị cấm săn bắt, mua bán và tiêu thụ trái phép, anh Thương đã cẩn thận bảo vệ cá thể này, cho vào bao và mang đến trụ sở Công an xã Đăk Sao để trình báo, bàn giao.

Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể tê tê nặng khoảng 2 kg, sức khỏe ổn định, phản xạ tốt, không có dấu hiệu bị thương nghiêm trọng.

Theo Công an xã xác định ban đầu, cá thể này thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và có tên trong Sách đỏ Việt Nam.

Công an xã Đăk Sao đã lập biên bản tiếp nhận, đồng thời phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn và cơ quan chuyên môn để chăm sóc, hoàn thiện hồ sơ, thả cá thể tê tê trở lại môi trường tự nhiên theo quy định.