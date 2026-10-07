Khoản nợ 67 triệu nhân dân tệ kéo dài gần 5 năm, Phạm Băng Băng và em trai bị gọi tên

Vụ việc được nhắc lại sau khi Công ty Điện ảnh và Truyền hình Đông Dương Hải Lạc công khai yêu cầu Phạm Băng Băng và Phạm Thừa Thừa giải quyết khoản tiền 67 triệu nhân dân tệ vào ngày 28/9. Tuy nhiên, số tiền này không phát sinh từ một giao dịch trực tiếp giữa Hải Lạc với hai chị em mà bắt nguồn từ khoản đầu tư vào Ba Thanh Truyện, dự án từng được kỳ vọng là một trong những bộ phim truyền hình lớn với Phạm Băng Băng đóng vai chính.

Tháng 4/2017, Hải Lạc ký thỏa thuận đầu tư với Công ty Ái Mỹ Thần để cùng thực hiện bộ phim. Khi đó, Phạm Băng Băng là cổ đông lớn nhất của Ái Mỹ Thần.

Dự án có tổng vốn đầu tư 500 triệu nhân dân tệ. Trong đó, Hải Lạc góp 60 triệu nhân dân tệ, tương đương 12% vốn đầu tư, đồng thời được thỏa thuận nhận 27 triệu nhân dân tệ lợi nhuận.

Kế hoạch sau đó bị đảo lộn khi Ba Thanh Truyện gặp biến cố vào năm 2018. Cao Vân Tường, nam diễn viên chính, vướng bê bối tình dục, trong khi Phạm Băng Băng bị điều tra về vấn đề thuế. Bộ phim vì thế không thể phát sóng theo kế hoạch, kéo theo những tranh chấp liên quan đến khoản đầu tư.

Đến tháng 12/2018, Hải Lạc nhiều lần yêu cầu Ái Mỹ Thần hoàn lại tiền. Hai bên sau đó đạt thỏa thuận vào tháng 4/2019, theo đó Ái Mỹ Thần sẽ thanh toán khoản tiền theo từng đợt. Tuy nhiên, công ty này mới thực hiện hai lần thanh toán, mỗi lần 10 triệu nhân dân tệ, rồi ngừng trả. Không đạt được thỏa thuận tiếp theo, Hải Lạc khởi kiện vào tháng 5/2019.

Pham Băng Băng đối mặt với khoản nợ 67 triệu nhân dân tệ - Ảnh: Weibo

Ngày 7/9/2021, phán quyết chung thẩm được đưa ra, yêu cầu Ái Mỹ Thần hoàn trả cho Hải Lạc 40 triệu nhân dân tệ tiền vốn và 27 triệu nhân dân tệ lợi nhuận, chưa tính khoản phạt do chậm thanh toán. Tổng số tiền theo bản án vì thế lên tới 67 triệu nhân dân tệ.

Đáng chú ý, đến nay khoản tiền này vẫn chưa được thanh toán đầy đủ. Điều đó khiến tranh chấp không dừng lại ở một phán quyết dân sự mà tiếp tục chuyển sang quá trình thi hành án.

Tháng 10/2022, một tòa án tại thành phố Vô Tích tiếp nhận thủ tục phá sản và thanh lý Ái Mỹ Thần. Đến ngày 30/11/2023, có 5 chủ nợ đăng ký yêu cầu thanh toán khoảng 222 triệu nhân dân tệ, trong khi tài sản được xác định có thể dùng để thanh toán chỉ còn 22,03 nhân dân tệ.

Ngày 12/12/2023, tòa tuyên bố Ái Mỹ Thần phá sản và chấm dứt thủ tục. Việc công ty có nghĩa vụ thanh toán đã phá sản nhưng khoản nợ vẫn chưa được giải quyết khiến Hải Lạc tiếp tục tìm kiếm thông tin liên quan đến tài sản và dòng tiền của Ái Mỹ Thần.

Trong thư ngỏ công khai, công ty này dẫn báo cáo kiểm toán phá sản năm 2025 cùng dữ liệu giao dịch ngân hàng, cho rằng trong giai đoạn 2018-2020. ẢNH: AFP

Trong thư ngỏ được công khai, Hải Lạc dẫn báo cáo kiểm toán phá sản năm 2025 cùng dữ liệu giao dịch ngân hàng và cho rằng trong giai đoạn 2018-2020, Ái Mỹ Thần từng chuyển hơn 200 triệu nhân dân tệ cho hai studio cá nhân của Phạm Băng Băng.

Một khoản khác, gần 10 triệu nhân dân tệ, được cho là chuyển tới studio cá nhân của Phạm Thừa Thừa.

Những giao dịch này trở thành cơ sở để Hải Lạc yêu cầu hai chị em cung cấp các hợp đồng, hóa đơn và chứng từ liên quan nhằm làm rõ mục đích của dòng tiền. Phía công ty cho rằng việc xác định bản chất của các giao dịch là cần thiết trong bối cảnh khoản đầu tư 67 triệu nhân dân tệ vẫn chưa được thanh toán theo phán quyết.

Từ yêu cầu giải thích dòng tiền, Hải Lạc tiếp tục đề nghị Phạm Băng Băng và Phạm Thừa Thừa hoàn trả khoản nợ 67 triệu nhân dân tệ cùng tiền lãi phát sinh. Điều này cũng khiến trách nhiệm của pháp nhân và trách nhiệm của cá nhân trở thành điểm tranh luận chính trong vụ việc.

Trước sức nóng của vụ việc, ngày 25/9, Phạm Băng Băng ủy quyền cho luật sư đưa ra phản hồi.

Phía nữ diễn viên cho rằng cần phân biệt trách nhiệm của pháp nhân với trách nhiệm của cá nhân. Theo lập luận này, việc Công ty Ái Mỹ Thần có nghĩa vụ thanh toán theo phán quyết của tòa không đồng nghĩa cá nhân Phạm Băng Băng hoặc những người liên quan mặc nhiên phải đứng ra trả thay cho doanh nghiệp.

Luật sư của Phạm Băng Băng cũng cho rằng nếu muốn yêu cầu cá nhân chịu trách nhiệm, vấn đề cần được giải quyết thông qua thủ tục tố tụng phù hợp. Đồng thời, phía nữ diễn viên phản đối việc đưa những thông tin chưa được xác nhận hoặc bí mật kinh doanh lên mạng xã hội nhằm tạo sức ép.

Ở chiều ngược lại, Hải Lạc bác bỏ cáo buộc cho rằng công ty đang lợi dụng dư luận để tác động đến quá trình tư pháp. Công ty khẳng định những nội dung được công khai đều dựa trên các tài liệu và dữ liệu mà họ đang có.

Phía Hải Lạc cũng đưa ra quan điểm rằng nếu các khoản tiền được chứng minh là giao dịch hợp pháp, công ty sẽ chấp nhận kết quả; nếu không, tranh chấp sẽ tiếp tục được giải quyết thông qua tòa án.