Môn bơi là ví dụ thực tế nhất. Nguyễn Huy Hoàng rời ASIAD 20 với thành tích tốt nhất là hạng 4 nội dung 400m nam với thông số 3 phút 48,86 giây. Trong khi đó, Zhang Zhanshuo của Trung Quốc lần đầu tham dự đã giành 7 HCV, "phủ sóng" hết các cự ly trung bình. Đáng nói là tốc độ chuyển giao thế hệ của đội tuyển bơi Trung Quốc khiến các đối thủ bất ngờ. ASIAD 19, Yu Yiting từng vô địch nội dung 200m hỗn hợp nữ, còn tại ASIAD 20, một Yu Zidi mới 13 tuổi không chỉ vô địch nội dung này mà còn giành 3 HCV, phá 1 kỷ lục châu Á và 2 kỷ lục ASIAD.

Lê Thị Cẩm Tú xếp hạng 7 chung cuộc nội dung 200m nữ môn điền kinh.

Thể dục dụng cụ cũng mang đến câu chuyện tương tự. Nguyễn Văn Khánh Phong từng giành huy chương bạc vòng treo tại ASIAD 19 nhưng tại kỳ Á vận hội năm nay chỉ xếp hạng 4. Carlos Yulo (Philippines, sở hữu 2 HCV Olympic), đối thủ quen thuộc của các vận động viên Việt Nam tiếp tục giành 2 HCV ASIAD 20 nhảy chống và thể dục tự do. Chưa hết, cậu em Karl Eldrew Yulo mới 18 tuổi đã giành huy chương đồng xà đơn ngay lần đầu dự ASIAD.

Điền kinh lại cho thấy vấn đề về khả năng tìm kiếm mũi nhọn. Tại SEA Games 2019, Shanti Pereira (Singapore) còn xếp sau Lê Tú Chinh ở nội dung 100m và 200m nữ. Sau Lê Tú Chinh, đội tuyển điền kinh Việt Nam liên tục thay đổi gương mặt ở 2 nội dung này, từ Hà Thị Thu, Trần Thị Nhi Yến đến Lê Thị Cẩm Tú nhưng không thành công ở đấu trường ASIAD, trong khi Shanti Pereira vẫn ở đó và trở thành vận động viên nữ đầu tiên bảo vệ thành công HCV 200m ở ASIAD. Ở nội dung 100m và 200m nam, điền kinh Thái Lan trình làng một Puripol Boonson phiên bản nâng cấp so với các giải đấu trước. Ở tuổi 20, Puripol Boonson giành HCV, phá kỷ lục ASIAD ở nội dung 100m; vô địch và phá 1 kỷ lục ASIAD, cân bằng 1 kỷ lục châu Á ở nội dung 200m.

ASIAD 20 vì vậy không chỉ đặt ra câu hỏi Việt Nam có hoàn thành mục tiêu giành trên 4 HCV hay không, mà quan trọng là cuộc cạnh tranh huy chương ngày càng khó khi các nền thể thao châu Á thay đổi rất nhanh. Khoảng cách ấy không chỉ đo bằng giây, mét hay điểm số mà còn nằm ở tốc độ phát hiện tài năng, khả năng đào tạo, huấn luyện và biến những nhà vô địch SEA Games đủ sức cạnh tranh huy chương ở sân chơi Á vận hội. Trong lúc TTVN tìm cách thu hẹp khoảng cách, các nền thể thao hàng đầu châu Á đã có những bước tiến mạnh mẽ.