Cải thiện hạ tầng cấp nước

Tại Trường Mầm non Nậm Kè, xã Nậm Kè, tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Với đặc thù tổ chức bán trú, mỗi ngày nhà trường cần lượng nước lớn để chế biến bữa ăn, vệ sinh lớp học, đồ dùng và phục vụ hoạt động sinh hoạt của trẻ. Khi nguồn nước từ hệ thống dẫn chung suy giảm, giáo viên phải xoay xở, chắt chiu từng nguồn nước để duy trì hoạt động của nhà trường.

Cấp ủy, chính quyền địa phương và Đoàn xã Nậm Kè bàn giao công trình giếng khoan cho Trường Mầm non Nậm Kè và Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Kè.

Cô giáo Nguyễn Thị Như Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nậm Kè chia sẻ: “Trước đây, nguồn nước phục vụ sinh hoạt của nhà trường chủ yếu phụ thuộc vào hệ thống dẫn nước chung. Vào mùa khô, nước thường yếu, có thời điểm không đáp ứng nhu cầu sử dụng. Giáo viên phải chủ động tích trữ, tính toán sử dụng tiết kiệm để bảo đảm hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ”.

Trước khó khăn đó, cuối tháng 9 vừa qua, trong khuôn khổ hoạt động “Xuân biên giới năm 2026” và chương trình phối hợp đồng hành của thanh niên tại xã Nậm Kè, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng Đoàn xã đã bàn giao 3 giếng khoan cho Trường Mầm non Nậm Kè và Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Kè. Công trình có tổng kinh phí 93,5 triệu đồng, góp phần bổ sung nguồn nước tại chỗ, giảm áp lực thiếu nước vào mùa khô. Từ khi có thêm giếng khoan, nhà trường có điều kiện chủ động hơn trong việc bảo đảm nước phục vụ ăn uống, vệ sinh và chăm sóc trẻ, giúp giáo viên yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Tại xã Sáng Nhè, phần lớn các thôn phụ thuộc vào nguồn nước khe suối và nước ngầm. Địa hình đồi núi cao, dân cư phân tán khiến việc khai thác, dẫn nước gặp nhiều trở ngại. Vào mùa khô, khi nước suối cạn dần, người dân phải tìm nguồn nước xa hơn hoặc tự góp tiền mua đường ống dẫn nước về nhà. Những đường ống nhựa màu đen nối tiếp nhau, men theo ta luy, vượt khe sâu, bám vào vách núi để đưa nước về khu dân cư.

Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã kéo dài hơn chục năm tại thôn Háng Phàng Củ, nơi có 189 hộ với 1.068 nhân khẩu. Nguồn nước tại chỗ khan hiếm, nhiều gia đình phải mang can đi lấy nước cách nhà từ 500 - 800m. Trước đây, thông qua một số chương trình, dự án, người dân được hỗ trợ téc chứa nước để tích trữ phục vụ sinh hoạt. Tuy nhiên, dung tích các bể chứa hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng của các hộ, nhất là vào mùa khô kéo dài.

Anh Sùng A Chù, Trưởng thôn Háng Phàng Củ cho biết: Vào mùa khô, nguồn nước sinh hoạt ngày càng khan hiếm. Nhiều gia đình phải tranh thủ đi lấy nước từ sáng sớm hoặc tích trữ từng can dùng dần. Việc ăn uống, vệ sinh đều phải tính toán, tiết kiệm. Bà con mong muốn được đầu tư công trình cấp nước ổn định để bảo đảm sinh hoạt lâu dài.

Trước thực trạng thiếu nước sinh hoạt, chính quyền xã Sáng Nhè huy động các nguồn lực sửa chữa công trình cấp nước, xây dựng bể chứa, kéo đường ống từ khu vực có nguồn nước về các bản cao. Đồng thời tuyên truyền người dân sử dụng tiết kiệm, chủ động tích trữ nước mưa để phục vụ sinh hoạt trong mùa khô.

Ông Trần Ngọc Duyên, Phó Chủ tịch UBND xã Sáng Nhè cho biết: Hiện tình trạng thiếu nước sinh hoạt còn xảy ra tại 19/21 thôn. Địa hình phức tạp, dân cư phân tán, nguồn nước suy giảm vào mùa khô khiến việc cấp nước gặp nhiều khó khăn, trong khi kinh phí đầu tư các công trình khá lớn. Xã đang rà soát những khu vực thiếu nước, ưu tiên sửa chữa công trình hư hỏng, huy động các nguồn lực để đầu tư, mở rộng hệ thống cấp nước, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Toàn tỉnh hiện có 1.030 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung, cấp nước cho 96,89% số hộ dân. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn ở nông thôn mới đạt 20,01%. Tại các địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, việc tiếp cận nguồn nước sạch còn nhiều khó khăn, đặt ra yêu cầu tiếp tục cải thiện hạ tầng cấp nước, bảo đảm nguồn cung ổn định, an toàn.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Điện Biên xác định tập trung đầu tư các công trình tạo nguồn, trữ nước đa mục tiêu và hệ thống cấp nước sinh hoạt, nhất là tại vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới và những nơi thường xuyên thiếu nước. Mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 100% hộ gia đình thành thị được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn; phấn đấu tỷ lệ này ở khu vực nông thôn đạt 55% theo quy chuẩn địa phương.

Để từng bước giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở vùng cao, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước cần phát huy vai trò của chính quyền cơ sở và cộng đồng trong bảo vệ nguồn nước, quản lý, vận hành công trình. Những giải pháp đồng bộ sẽ góp phần nâng cao khả năng tiếp cận nước sạch, giúp người dân có nguồn nước an toàn, ổn định, cải thiện chất lượng cuộc sống.