Chiều tối 24/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đi thăm các nạn nhân trong vụ nổ đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Cùng đi với Thủ tướng có Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Vụ nổ xảy ra sáng cùng ngày trên phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, thành phố Hà Nội) đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đến nay đã có 6 nạn nhân tử vong, 10 trường hợp được cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (4 trường hợp), Bệnh viện đa khoa Đống Đa (2 trường hợp) và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (4 trường hợp).

Tại các bệnh viện, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình nạn nhân tử vong; ân cần thăm hỏi những người bị thương đang điều trị tại các bệnh viện; Đồng thời đề nghị các cơ sở y tế, đội ngũ y bác sĩ tạo mọi điều kiện tốt nhất cứu chữa các nạn nhân.

Liên quan đến vụ nổ, trong ngày 24/11, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn đề nghị Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nhân lực, thuốc, máu, trang thiết bị để cấp cứu, điều trị kịp thời các nạn nhân vụ nổ.

Đối với trường hợp bệnh nhân nặng, vượt khả năng chuyên môn, các bệnh viện cần phối hợp hội chẩn với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hoặc khẩn trương chuyển tuyến.

Đồng thời, ngành y tế phối hợp xác minh danh tính các nạn nhân, chăm sóc sức khỏe và ổn định tâm lý cho người bị nạn, thân nhân; thường xuyên cập nhật tình hình cứu chữa, báo cáo Bộ Y tế.

Trước đó, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 và các bệnh viện điều động nhân lực, phương tiện đến hiện trường cấp cứu, vận chuyển nạn nhân về điều trị. Các bệnh viện được yêu cầu huy động tối đa nguồn lực, tổ chức hội chẩn đối với ca nặng, sẵn sàng chuyển tuyến và duy trì trực cấp cứu 24/24h.