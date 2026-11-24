Lễ khai trương đường bay thẳng Hà Nội-Hàng Châu. (Nguồn: Vietnam Airlines)

Phát biểu tại Lễ khai trương, Tổng Lãnh sự tại Thượng Hải Trần Huy Hùng nhấn mạnh, việc Vietnam Airlines mở đường bay từ Hà Nội đến Hàng Châu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi năm 2026 - 2027 đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố là Năm du lịch Việt Nam-Trung Quốc, cũng đúng vào dịp tại Việt Nam và trên toàn thế giới đang diễn ra nhiều hoạt động trọng thể chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên (24/11/2026).

Tổng Lãnh sự Trần Huy Hùng tin tưởng chắc chắn, đường bay sẽ mở ra nhiều hành trình hợp tác trong tương lai, giúp kết nối người dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc, đồng thời cũng mang lại lợi ích cho công dân nước thứ 3 khi sử dụng đường bay này.

Tổng Lãnh sự tại Thượng Hải Trần Huy Hùng bày tỏ tin tưởng về hành trình hợp tác trong tương lai giữa Việt Nam-Trung Quốc. (Nguồn: Vietnam Airlines)

Phấn khởi tuyên bố khai trương đường bay kết nối giữa Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến với thành phố Hàng Châu, trung tâm kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ và du lịch hàng đầu của Trung Quốc, Trưởng Đại diện Vietnam Airlines tại Trung Quốc Trương Trần Ngọc Hùng nhấn mạnh, chuyến bay thẳng với đội ngũ phi hành đoàn chuyên nghiệp, dịch vụ ấm áp với đặc trưng của sen vàng Việt Nam sẽ giúp hành khách hai nước và quốc tế tiết kiệm nhiều thời gian, công sức để đi lại, thăm thân, công tác, khám phá hai thành phố tươi đẹp.

Cùng tham gia buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sân bay quốc tế Tiêu Sơn, cơ quan hải quan Sân bay và một số hãng lữ hành uy tín của Trung Quốc.

Đúng 22h50 phút ngày 22/11, chuyến bay VN552 với 200 hành khách đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay quốc tế Tiêu Sơn, Hàng Châu.

Sân bay đã tổ chức nghi thức phun vòi rồng - nghi thức trang trọng nhất để chào mừng chuyến bay đầu tiên kết nối điểm đến mới.

Đường bay Hà Nội-Hàng Châu được khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Năm, thứ Sáu và Chủ Nhật, thời gian bay khoảng 3 giờ.

Sân bay tổ chức nghi thức phun vòi rồng - nghi thức trang trọng nhất để chào mừng chuyến bay đầu tiên kết nối điểm đến mới. (Nguồn: Vietnam Airlines)