Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 3. (Ảnh: Trang TTPB,GDPL tỉnh Lâm Đồng).

HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 71/2026/NQ-HĐND ngày 19/11/2026 quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy và người làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2027-2030.

Theo nghị quyết, mức hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng được áp dụng đối với lãnh đạo Công an tỉnh được phân công phụ trách công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy; cán bộ, chiến sĩ công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an tỉnh.

Mức hỗ trợ này cũng được áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng được phân công tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy; cán bộ, chiến sĩ Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy thuộc Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy số 2 của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam được phân công thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ và người lao động hợp đồng đang làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng được hưởng mức hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng.

Mức hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng được áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Tham mưu Công an tỉnh được phân công trực tiếp hoặc chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống ma túy; cán bộ, chiến sĩ Công an xã, phường, đặc khu được phân công trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trên địa bàn.

Việc hỗ trợ phải bảo đảm đúng đối tượng, nhiệm vụ và thời gian thực tế được phân công thực hiện nhiệm vụ; chỉ áp dụng đối với những người chưa được hưởng chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hoặc các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

Số lượng và danh sách người được hưởng chế độ hỗ trợ phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với Công an xã, phường, đặc khu, số lượng người được hưởng chính sách không quá 5 người/đơn vị/tháng.

Kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách tỉnh bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm theo quy định.

Nghị quyết số 71/2026/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2030. Nghị quyết đồng thời quy định bãi bỏ Nghị quyết số 70/2019/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của HĐND tỉnh Bình Thuận (trước sáp nhập) và Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 4/8/2021 của HĐND tỉnh Lâm Đồng (trước sáp nhập) về chế độ trợ cấp đặc thù đối với người làm việc tại các cơ sở điều trị nghiện, cai nghiện ma túy.