Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp và hội đàm với Đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc
Chiều 24/11, tại trụ sở cơ quan, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã có buổi tiếp và hội đàm với Đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc do đồng chí Trương Hiểu Tân, Ủy viên chuyên trách Ủy ban kiểm sát VKSND tối cao Trung Quốc làm trưởng đoàn nhân dịp Đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/video/tin-tuc/lanh-dao-vksnd-toi-cao-tiep-va-hoi-dam-voi-doan-dai-bieu-vksnd-toi-cao-trung-quoc-28253.html