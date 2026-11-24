Trước đó, khoảng 13h56 phút ngày 21/11, tại đường liên thôn Vân Từ, xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe máy và xe ô tô.

Cụ thể, anh P.T.T (SN 1994, trú tại xã Chuyên Mỹ, TP Hà Nội) dừng xe máy BKS 98K1-084.XX bên phải đường theo hướng thôn Vân Từ đi chợ Vực thì bị xe ô tô BKS 30L-265.XX do anh V.Đ.T (SN 1982, trú tại xã Phú Xuyên, TP Hà Nội) đâm từ phía sau.

Thấy xe lao về phía mình, anh P.T.T kịp thời nhảy vào vỉa hè tránh cú va chạm. Đáng chú ý, lái xe ô tô không dừng lại giải quyết mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Clip ghi lại sự việc. Nguồn MXH

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã truy xuất các camera và căn cứ vào hệ thống dữ liệu về phương tiện để xác minh lái xe gây tai nạn.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ do anh V.Đ.T không chú ý quan sát, không giảm tốc độ gây ra va chạm giao thông.

Theo Cục CSGT, căn cứ quy định tại Nghị định 168/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại Nghị định 238/NĐ-CP), lái xe ô tô V.Đ.T sẽ bị xử phạt về 2 lỗi.

Trong đó, phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX đối với hành vi "Điều khiển xe không quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông"; Phạt tiền từ 16 - 18 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi "Vi phạm gây tai nạn giao thông không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không ở lại hiện trường".

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi xảy ra tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện phải dừng xe, bảo vệ hiện trường, hỗ trợ người bị nạn và trình báo cơ quan chức năng theo quy định.