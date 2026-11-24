Chiều 24-11, tại Hà Nội, Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển bền vững do Cục Dân số (Bộ Y tế) phối hợp với các đơn vị tổ chức tập trung thảo luận những thách thức trước xu hướng giảm mức sinh. Trong đó, hỗ trợ nhà ở cho gia đình trẻ được đề xuất là một trong những giải pháp khuyến khích kết hôn, sinh con.