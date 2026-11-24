Tuần tra xuyên đêm bảo đảm bình yên Ngày Văn hóa Việt Nam
Hòa chung không khí rộn ràng của các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên toàn quốc, Công an thành phố Hà Nội cùng các tổ công tác 141, Công an các xã, phường và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đồng loạt triển khai tuần tra vũ trang xuyên đêm, quyết tâm giữ vững bình yên cho nhân dân và du khách vui chơi trong ngày nghỉ an toàn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tuan-tra-xuyen-dem-bao-dam-binh-yen-ngay-van-hoa-viet-nam-246261124224827714.htm