Tại phiên họp SOM5, các quan chức cấp cao CPTPP tập trung thảo luận về công tác đàm phán nâng cấp Hiệp định, triển khai các hoạt động hợp tác và nâng cao năng lực thực thi - trong đó bao gồm việc thành lập Bộ phận hỗ trợ CPTPP cũng như rà soát quá trình thực hiện các nghĩa vụ trong giai đoạn chuyển đổi.

Toàn cảnh phiên họp toàn thể Quan chức cấp cao (SOM5). Ảnh: VV

Các thành viên cũng dành thời gian trao đổi về tiến trình gia nhập của các nền kinh tế mới, đồng thời chuẩn bị cho các phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - EU và CPTPP - ASEAN.

Với vai trò Chủ tịch CPTPP, Việt Nam đang điều phối thảo luận để hướng tới những kết quả thực chất trên cơ sở đồng thuận chung, làm cơ sở trình các bộ trưởng xem xét, thông qua tại Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 cùng các phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - EU và CPTPP - ASEAN (diễn ra từ ngày 26 - 27/11/2026).

Thông tin chi tiết về các kết quả đạt được sẽ được công bố sau khi chuỗi phiên họp này khép lại.

CPTPP là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, được ký kết ngày 8/3/2018, chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/1/2019 và hiện có 12 thành viên.