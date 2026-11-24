Quang cảnh Gala kết nối du lịch Lâm Đồng 2026 Thái Lan-Hàn Quốc. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tối 24/11, tại phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, diễn ra chương trình Gala kết nối du lịch Lâm Đồng 2026 Thái Lan - Hàn Quốc, với chủ đề “Kết nối đối tác-Mở rộng tầm nhìn”.

Sự kiện nhằm tổng kết chương trình “K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026” và tiếp nối tinh thần hội nghị quảng bá du lịch Lâm Đồng, kết nối phát triển đường bay Lâm Đồng-Thái Lan. Chương trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế đa ngành, nổi bật là nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến, khai khoáng; thương mại và dịch vụ, du lịch chất lượng cao.

Đồng chí nhấn mạnh, với không gian phát triển đa dạng, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu ôn hòa, tài nguyên văn hóa và sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, Lâm Đồng có nhiều điều kiện để trở thành điểm đến hấp dẫn, đồng thời là địa bàn có nhiều cơ hội hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế đa ngành. (Ảnh: BẢO VĂN)

Trong tương lai gần, sẽ có các tuyến cao tốc kết nối Đà Lạt-Thành phố Hồ Chí Minh và vùng đất phía tây tỉnh; dự kiến cuối năm 2027 sẽ mở đường bay quốc tế tại sân bay Phan Thiết; cùng với nối lại những chuyến bay và mở những chuyến bay mới.

Cánh cửa hàng không mở ra thì các cánh cửa khác đều mở. Lâm Đồng mong muốn nhận được sự ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để sớm có những đường bay Thái Lan-Đà Lạt, Hàn Quốc-Đà Lạt và nhiều quốc gia khác”. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Đồng chí tin tưởng về sự hợp tác bền vững giữa Lâm Đồng với Hàn Quốc và Thái Lan trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, văn hóa, thể dục-thể thao, thương mại, dịch vụ, du lịch…

Chương trình giao lưu văn hóa tại sự kiện “K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026”. (Ảnh: BẢO VĂN)

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, sự kiện “K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026”, diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương-Đà Lạt, từ ngày 20 đến 24/11, gồm 4 chương trình chính: K-V Expo, với khoảng 200 gian hàng của doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam triển lãm đa ngành; K-V Festa, với 5 đêm biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt-Hàn; lễ hội ẩm thực, biểu diễn âm nhạc busking và đêm nhạc hội EDM; cùng hoạt động Cool Race 1.5°C và Family Run (hơn 3.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia).

Ông Ahn Hyo seon, Chủ tịch Công ty TNHH Da Hae International nhấn mạnh, những khoảnh khắc tại sự kiện “K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026”, góp phần đưa hình ảnh Đà Lạt-Lâm Đồng đến với thế giới, tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tại chương trình, ông Ahn Hyo seon, Chủ tịch Công ty TNHH Da Hae International (DHI) cho biết, sự kiện “K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026” đã giới thiệu sản phẩm, giao lưu văn hóa và giải chạy quốc tế... Tất cả những khoảnh khắc tại sự kiện, góp phần đưa hình ảnh Đà Lạt-Lâm Đồng đến với thế giới, tô thắm thêm tình hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc.

Người dân địa phương và du khách đến với sự kiện “K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026”. (Ảnh: CTV)

Sự kiện “K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026” đã mang lại những kết quả hợp tác kinh doanh cụ thể. Tổng cộng có 96 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) được ký kết, với tổng giá trị hơn 1,86 triệu USD; trong đó, giá trị các hợp đồng đã ký kết để triển khai thực hiện là 384 nghìn USD. Trách nhiệm của hai bên là đưa những cam kết quý báu này trở thành các giao dịch thực tế và quan hệ hợp tác lâu dài. Ông Ahn Hyo seon, Chủ tịch Công ty TNHH Da Hae International

Doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc và Thái Lan có những thế mạnh, sản phẩm đặc trưng và khả năng bổ trợ cho nhau. Thông qua hợp tác, có thể phát triển các sản phẩm du lịch kết nối giữa các nước, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, liên kết chuỗi cung ứng và tạo thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Doanh nghiệp Lâm Đồng xúc tiến kết nối du lịch với đoàn famtrip Thái Lan. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ quy định để các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến tìm hiểu, triển khai hoạt động hợp tác và phát triển lâu dài tại địa phương.