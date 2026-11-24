Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ và mở rộng xuống Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác, trời chuyển rét; Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Lào Cai, trong đêm nay và ngày mai, toàn tỉnh có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; lượng mưa phổ biến khoảng 10-30mm, có nơi trên 50mm; trời rét, riêng vùng cao rét đậm, đêm về sáng rét hại. Nhiệt độ các khu vực phổ biến khoảng 16-22 độ C, vùng núi cao khoảng 10-13 độ C.