Chủ động kiểm soát, xử lý vi phạm

Tuyến đường trục phía Nam (CIENCO5) có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông khu vực phía Nam thành phố Hà Nội, đồng thời phục vụ hoạt động vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trọng điểm.

Với đặc thù là tuyến giao thông có mật độ phương tiện vận tải hàng hóa lớn, trong đó có nhiều xe tải chở đất, cát và vật liệu xây dựng, tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nếu các phương tiện không chấp hành nghiêm quy định về tải trọng, che chắn hàng hóa và vệ sinh môi trường.

Tuyến đường trục phía Nam (CIENCO5) phục vụ hoạt động vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trọng điểm. Ảnh: HL

Trước tình hình đó, Đội CSGT đường bộ số 10 đã chủ động xây dựng phương án, phối hợp với Công an xã Dân Hòa tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các phương tiện vận tải hàng hóa, nhất là xe tải chở vật liệu xây dựng, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm.

Điển hình, hồi 17h5' ngày 23-11, tổ công tác phát hiện xe ô tô tải BKS 29E-288.xx do anh N.Q.H (SN 1995, trú tại Hà Nội) điều khiển có hành vi chở vật liệu xây dựng để đất rơi vãi xuống mặt đường. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi để vật liệu rơi vãi trên đường, với mức phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng.

Tiếp đó, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải BKS 17C-081.xx do anh H.V.Đ (SN 1979, trú tại Lào Cai) điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra tải trọng, tổ công tác xác định xe chở hàng vượt quá 23% trọng tải cho phép.

Với vi phạm này, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện về hành vi chở hàng vượt trọng tải cho phép; đồng thời lập biên bản đối với chủ phương tiện là cá nhân về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển phương tiện vi phạm bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng; chủ phương tiện là cá nhân bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội), công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được lực lượng CSGT triển khai nghiêm túc, chủ động và có trọng tâm. Các tổ công tác bố trí lực lượng tuần tra trên tuyến, kịp thời phát hiện những phương tiện có dấu hiệu vi phạm để dừng xe kiểm tra.

Quá trình kiểm tra được thực hiện công khai, đúng quy trình, tập trung vào các lỗi như chở hàng quá tải trọng, để đất đá, vật liệu xây dựng rơi vãi xuống mặt đường, không bảo đảm điều kiện an toàn khi vận chuyển. Đối với những trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng kiên quyết lập biên bản, xử lý theo quy định, không có tình trạng bỏ qua lỗi vi phạm.

Kết hợp xử lý với tuyên truyền, phòng ngừa

Tính từ ngày 18-11 đến ngày 23-11, Đội CSGT đường bộ số 10 đã xử lý 32 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến hoạt động vận tải hàng hóa trên tuyến CIENCO5. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm chở hàng quá tải, quá khổ, để vật liệu rơi vãi và dừng, đỗ không đúng quy định.

Các tổ công tác bố trí lực lượng tuần tra trên tuyến, kịp thời phát hiện những phương tiện có dấu hiệu vi phạm để dừng xe kiểm tra. Ảnh: HL

Trung tá Đỗ Hải Hà, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 10 cho biết, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chủ động phòng ngừa tai nạn, đơn vị duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, tập trung tại những khu vực, khung giờ có nhiều phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông.

Cùng với việc phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, chủ phương tiện và đội ngũ lái xe. Trong đó, yêu cầu các phương tiện thực hiện nghiêm quy định về tải trọng, kích thước thành thùng; che chắn hàng hóa đúng quy cách, không để đất đá, vật liệu xây dựng rơi vãi xuống đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo Trung tá Đỗ Hải Hà, việc kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa không chỉ nhằm xử lý những vi phạm trước mắt mà còn góp phần nâng cao ý thức tự giác của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải. Qua đó, hạn chế nguy cơ tai nạn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, nhu cầu vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng phục vụ thi công các công trình, dự án trọng điểm thường tăng cao. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vi phạm liên quan đến tải trọng, kích thước thành thùng và việc bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 10 tiếp tục phối hợp với công an cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm tình hình, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân tiềm ẩn gây tai nạn giao thông. Qua đó, góp phần duy trì trật tự, an toàn giao thông trên tuyến CIENCO5, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cũng như hoạt động vận chuyển hàng hóa, phục vụ thi công các công trình trên địa bàn.