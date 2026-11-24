Ảnh minh hoạ (AI).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa được tăng cường, kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1.500 m, đêm 24 và ngày 25/11, trên địa bàn tỉnh có mưa với lượng phổ biến từ 10 - 30 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Trong 24 - 48 giờ tới, trời rét, gió đông bắc cấp 2; vùng cao rét đậm, đêm và sáng rét hại; vùng núi cao rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở vùng thấp từ 12 - 14°C, vùng cao từ 10 - 12°C, vùng núi cao từ 7 - 9°C.

Từ đêm 25/11, mưa giảm dần. Rét đậm, rét hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng, vật nuôi.

Về tình hình mưa, trong 24 giờ, từ 20 giờ ngày 23/11 đến 20 giờ ngày 24/11, một số điểm đo ghi nhận lượng mưa lớn như: Dền Sáng 77,4 mm, A Mú Sung 76,6 mm, Dền Thàng 75,2 mm, Nậm Pung 68,2 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trong tỉnh đã gần bão hòa, trên 80%, hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Theo bản tin cảnh báo phát lúc 20 giờ 35 phút ngày 24/11, trong 6 giờ tiếp theo, một số khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 5 - 15 mm, có nơi trên 30 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn đồi dốc, taluy các tuyến đường giao thông và sụt lún đất.

Các khu vực được cảnh báo gồm phường Sa Pa và 13 xã: A Mú Sung, Bản Lầu, Bản Xèo, Bát Xát, Cao Sơn, Dền Sáng, Mường Hum, Mường Khương, Ngũ Chỉ Sơn, Pha Long, Tả Van, Trịnh Tường, Y Tý.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1. Các hiện tượng này có thể uy hiếp tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông, phá hủy công trình dân sinh, kinh tế và gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất.