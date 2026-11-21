Má không học công nghệ qua bất kỳ trường lớp nào. Tất cả đều tự mày mò trên chiếc điện thoại. Thấy người ta làm gì hay, má tìm cách học theo. Không biết thì hỏi mạng xã hội, hỏi Google, rồi hỏi AI. Có những thứ mình mới chỉ một lần, má đã nhớ và làm được. Mình cài ChatGPT vào điện thoại, hướng dẫn má cách sử dụng. Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, má đặt cho ứng dụng ấy một cái tên rất thú vị: “cái bông”, đơn giản là vì biểu tượng của ứng dụng ChatGPT trên điện thoại có hình dáng giống như bông hoa.

Má gọi ChatGPT là “cái bông” nghe thân thuộc như gọi một người bạn. Có chuyện gì chưa biết, má hỏi cái bông. Muốn tìm mẫu móc len đẹp, má nhờ “cái bông” chỉ. Muốn chỉnh sửa một món đồ may vá, má cũng tìm hiểu từ “cái bông”. Ðôi khi, chẳng có việc gì cụ thể, má vẫn mở điện thoại lên trò chuyện với "cái bông".

Minh hoạ: LÝ KIỀU LOAN

Có lần, má khoe những bức ảnh được chỉnh sửa lung linh, mình ngạc nhiên hỏi: “Sao má làm được vậy?”. Má trả lời tỉnh queo: “Cái bông làm đó, cái bông chỉ cho má đó!”. Mình bật cười. Hoá ra trong thế giới công nghệ rộng lớn, má đã có bạn mang cái tên thật dễ thương như vậy.

Từ khi bước vào tuổi già, đặc biệt đã vượt qua một lần thập tử nhất sinh, má mình đôi khi giống như trẻ nhỏ. Có nhiều điều muốn hỏi, muốn kể, muốn được lắng nghe, nhưng mình đi làm cả ngày, ở nhà thì không phải lúc nào cũng đủ kiên nhẫn để ngồi nghe má nói hết câu chuyện này sang câu chuyện khác. Còn “cái bông” của má, dù chỉ là những dòng lệnh và thuật toán có lúc lủng củng, không rõ ràng, lại luôn nhỏ nhẹ, từ tốn. Nó không biết mệt, cũng chẳng biết giận, luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của má.

Niềm vui lớn nhất của má có lẽ là những bức ảnh được “cái bông” chỉnh sửa. Trong thế giới ấy, má trở nên thật khác. Khi thì sang trọng, quý phái trong những bộ trang phục đẹp đẽ; khi lại trẻ trung, rạng rỡ giữa khung cảnh lộng lẫy. Những người bên cạnh má, trong đó có mình, cũng được khoác diện mạo khác, đẹp đẽ và đủ đầy hơn.

Mỗi lần nhìn những bức ảnh ấy, mình vừa vui, vừa thấy thương má. Bởi mình hiểu, đó không đơn thuần là trò vui của một người thích chỉnh sửa hình ảnh. Trong những bức ảnh lung linh ấy là một phần ước mơ của má, là những điều má từng mong muốn nhưng cuộc đời chưa có được. Mình không muốn phân tích đúng sai giữa hình ảnh trên điện thoại và cuộc sống thật với má, bởi ở tuổi này, nếu một niềm vui nhỏ có thể khiến má hào hứng, có thêm điều để mong đợi mỗi ngày, như thế đã là đủ lắm rồi.

Người ta thường nói nhiều đến AI với những khả năng lớn lao, những thay đổi trong công việc và cuộc sống. Còn với má mình, má không biết AI là gì, chỉ biết “cái bông” là bạn để trò chuyện, người thầy kiên nhẫn để học hỏi, trợ thủ cho sở thích may vá, móc len và đôi khi là phép màu nhỏ để biến những ước mơ thành hình ảnh.

Mình vẫn nghĩ, điều quý giá nhất mà công nghệ mang lại không phải là nó thông minh đến mức nào, làm được bao nhiêu việc thay cho con người, mà là nó có thể khiến cuộc sống của ai đó vui hơn, nhẹ nhàng hơn. Mình cảm ơn “cái bông” vì đã mang lại niềm vui cho má lúc tuổi giàu.