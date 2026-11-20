Đọc kỹ nhãn hướng dẫn trước khi giặt

Không phải chiếc áo phao nào cũng có thể giặt theo cùng một cách. Tùy chất liệu lớp vỏ và phần ruột bên trong, nhà sản xuất sẽ đưa ra hướng dẫn chăm sóc riêng.

Một số loại áo phao sử dụng ruột lông vũ, trong khi những loại khác được nhồi bông polyester hoặc sợi tổng hợp. Mỗi chất liệu có khả năng chịu nước, nhiệt độ và tác động cơ học khác nhau.

Vì vậy, trước khi giặt, hãy kiểm tra nhãn hướng dẫn may bên trong áo. Nếu nhãn cho phép giặt máy, có thể vệ sinh tại nhà với chế độ phù hợp. Trường hợp áo yêu cầu giặt khô hoặc có cấu tạo đặc biệt, nên tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất để tránh làm hỏng lớp vải và phần ruột giữ nhiệt.

Chọn chế độ giặt nhẹ và sử dụng nước giặt phù hợp giúp hạn chế tình trạng áo phao bị vón bông, mất dáng sau khi vệ sinh.

Kéo khóa, đóng khuy và xử lý vết bẩn trước khi giặt

Trước khi cho áo vào máy giặt, hãy kiểm tra túi áo, lấy hết đồ vật bên trong, kéo khóa và đóng các loại khuy cài. Nếu áo có phần mũ hoặc viền lông tháo rời, nên tháo ra để vệ sinh riêng theo hướng dẫn.

Bạn cũng nên lộn trái áo để hạn chế ma sát lên bề mặt vải. Với những vị trí dễ bám bẩn như cổ áo, cổ tay, nách và miệng túi, có thể dùng khăn mềm thấm dung dịch giặt dịu nhẹ để xử lý sơ bộ. Tránh dùng bàn chải cứng chà mạnh vì dễ làm xù hoặc trầy xước vải.

Nếu áo có nhiều chi tiết dễ mắc vào nhau, hãy đặt áo trong túi giặt có kích thước phù hợp trước khi đưa vào máy.

Chọn chế độ giặt nhẹ, tránh dùng quá nhiều chất tẩy

Giặt với lực quá mạnh có thể khiến phần ruột áo bị xô lệch, tạo thành những mảng bông không đều. Vì vậy, nếu nhãn sản phẩm cho phép giặt máy, hãy ưu tiên chế độ giặt nhẹ, giặt đồ dễ hỏng hoặc chế độ dành riêng cho áo phao nếu máy có hỗ trợ.

Nên sử dụng nước lạnh hoặc nhiệt độ theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Với chất giặt tẩy, hãy dùng lượng vừa đủ, ưu tiên sản phẩm dịu nhẹ và dễ xả sạch. Không nên đổ quá nhiều nước giặt vì cặn chất tẩy có thể lưu lại trong lớp bông, khiến áo bị bết hoặc có mùi khó chịu.

Đặc biệt, tránh dùng thuốc tẩy mạnh và nước xả vải nếu nhãn hướng dẫn không khuyến nghị. Với áo lông vũ, một số sản phẩm không phù hợp có thể ảnh hưởng đến độ phồng tự nhiên của lớp lông.

Làm khô đúng cách để tránh vón bông

Đây là công đoạn cần đặc biệt chú ý bởi áo phao chưa khô hoàn toàn dễ có mùi ẩm mốc, phần ruột bị bết và mất độ phồng.

Sau khi giặt, không nên vặn xoắn áo bằng tay để ép nước vì có thể khiến phần bông bên trong dồn về một phía. Nếu máy giặt có chế độ vắt nhẹ và nhãn áo cho phép, có thể sử dụng để loại bỏ bớt nước.

Khi phơi, nên đặt áo ở nơi thoáng gió, tránh ánh nắng gay gắt chiếu trực tiếp trong thời gian dài. Trong quá trình làm khô, thỉnh thoảng giũ nhẹ và dùng tay tách những phần bông có dấu hiệu dồn cục.

Nếu nhãn áo cho phép sử dụng máy sấy, hãy chọn mức nhiệt thấp hoặc chế độ phù hợp với chất liệu. Có thể dùng bóng sấy chuyên dụng nếu nhà sản xuất khuyến nghị để hỗ trợ phân tán phần ruột áo.

Không nên cất áo khi bên trong vẫn còn hơi ẩm, kể cả khi bề mặt vải đã khô.

Bảo quản đúng cách khi không sử dụng

Sau khi áo khô hoàn toàn, cách cất giữ cũng ảnh hưởng đến độ bền và hình dáng sản phẩm.

Nhiều người có thói quen cuộn chặt hoặc hút chân không áo phao để tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên, việc nén áo trong thời gian dài có thể khiến phần ruột bị ép chặt, khó phục hồi độ phồng ban đầu, đặc biệt với một số loại áo lông vũ.

Tốt nhất, hãy treo áo bằng móc có bản vai phù hợp hoặc gấp nhẹ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tránh đặt vật nặng lên áo và không cất trong túi nilon kín khi áo chưa khô hoàn toàn.

Nếu không sử dụng trong thời gian dài, nên chọn túi vải sạch, thoáng khí để bảo quản. Đồng thời, giữ tủ quần áo khô ráo, tránh ẩm mốc và côn trùng.

Một chiếc áo phao có thể đồng hành qua nhiều mùa đông nếu được chăm sóc đúng cách. Thay vì giặt quá thường xuyên, hãy vệ sinh khi thực sự cần thiết, xử lý sớm các vết bẩn nhỏ và chú ý nhất đến khâu làm khô. Những thao tác này giúp áo giữ phom dáng và duy trì khả năng giữ ấm lâu hơn.