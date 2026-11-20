Không cần tăng thu nhập hay cắt bỏ mọi sở thích cá nhân, bạn vẫn có thể tiết kiệm nhiều hơn bằng cách điều chỉnh những thói quen chi tiêu tưởng chừng rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

Cuối tháng, không ít người bất ngờ khi nhìn lại số dư tài khoản dù không mua sắm món đồ nào quá đắt tiền. Nguyên nhân đôi khi nằm ở những khoản chi nhỏ nhưng lặp lại thường xuyên: dịch vụ đăng ký không còn sử dụng, đơn hàng vì thấy giảm giá hay những lần gọi đồ ăn chỉ vì ngại ra ngoài.

Để hạn chế tình trạng tiền bạc thất thoát mà không rõ lý do, bạn có thể bắt đầu từ 8 cách đơn giản dưới đây.

Rà soát các khoản thanh toán tự động

Kiểm tra lịch sử giao dịch ngân hàng trong 2-3 tháng gần nhất để phát hiện những khoản tiền bị trừ định kỳ. Đó có thể là phí ứng dụng xem phim, nghe nhạc, lưu trữ dữ liệu hoặc hội viên phòng tập đã lâu không sử dụng.

Hãy hủy những dịch vụ không còn cần thiết. Nếu đang trả phí cho nhiều nền tảng có cùng chức năng, bạn cũng nên cân nhắc giữ lại những gói thực sự thường xuyên sử dụng.

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Tắt thông báo khuyến mãi từ ứng dụng mua sắm

Những thông báo giảm giá, mã ưu đãi hay chương trình mua sắm có thể kích thích nhu cầu mua hàng ngay cả khi bạn chưa thực sự cần món đồ đó.

Thay vì thường xuyên mở ứng dụng để xem khuyến mãi, hãy chủ động tìm ưu đãi khi đã xác định cần mua một sản phẩm cụ thể. Cách này giúp hạn chế những đơn hàng phát sinh ngoài dự kiến.

Lên danh sách trước khi đi siêu thị

Trước khi mua sắm, hãy kiểm tra thực phẩm còn trong tủ lạnh và ghi lại những món cần bổ sung. Nếu mua đồ ăn cho nhiều ngày, bạn có thể lên thực đơn trước để tính toán số lượng phù hợp.

Việc chuẩn bị danh sách và dự kiến ngân sách giúp hạn chế mua sắm tùy hứng, đồng thời tránh tình trạng mua quá nhiều thực phẩm rồi để hỏng.

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Chờ 24 giờ trước khi mua món đồ ngoài kế hoạch

Khi bắt gặp một chiếc áo đẹp, món đồ gia dụng đang giảm giá hay thiết bị mới, bạn có thể muốn mua ngay. Tuy nhiên, nếu đó không phải món đồ thực sự cần thiết, hãy thử chờ thêm một ngày.

Sau 24 giờ, hãy tự hỏi liệu mình còn muốn mua món đồ đó hay không, đồng thời cân nhắc ngân sách hiện có. Khoảng dừng ngắn này có thể giúp bạn tránh những quyết định mua sắm theo cảm xúc.

Quy đổi giá món đồ thành số giờ làm việc

Một chiếc túi giá 3 triệu đồng có thể không khiến bạn đắn đo nếu chỉ nhìn vào con số. Nhưng nếu thu nhập thực nhận tương đương 100.000 đồng mỗi giờ, món đồ đó đồng nghĩa với 30 giờ làm việc.

Quy đổi giá tiền thành thời gian lao động là cách giúp bạn nhìn rõ hơn giá trị của mỗi khoản chi. Đặc biệt với những món đồ đắt tiền hoặc không nằm trong kế hoạch, phép tính này có thể khiến bạn cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.

Kiểm tra đồ đang có trước khi mua mới

Trước khi mua thêm quần áo, đồ gia dụng hay thiết bị điện tử, hãy xem những món đồ hiện tại còn có thể sử dụng hay không.

Chẳng hạn, nếu muốn mua một chiếc nồi mới, hãy xác định chiếc nồi cũ đã hỏng hoặc không còn đáp ứng nhu cầu, hay đơn giản chỉ vì bạn thích một mẫu mã đang được quảng cáo. Với những món đồ không còn dùng đến nhưng vẫn còn tốt, bạn có thể bán lại để thu hồi một phần chi phí.

Dành một ngày mỗi tuần không mua sắm ngoài kế hoạch

Hãy chọn một ngày trong tuần để hạn chế những khoản chi không thực sự cần thiết. Bạn có thể mang cơm đi làm, tận dụng thực phẩm sẵn có hoặc lựa chọn các hoạt động giải trí miễn phí.

Đây không phải là việc cắt giảm những nhu cầu thiết yếu, mà nhằm hạn chế các khoản mua thêm như đồ uống, đồ ăn vặt hay những đơn hàng phát sinh chỉ vì tiện tay.

Phân chia tiền ngay khi nhận lương

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Thay vì sử dụng toàn bộ số tiền trong tài khoản rồi mới tính đến tiết kiệm, hãy chủ động phân bổ thu nhập ngay khi nhận lương.

Trước tiên, dành tiền cho các khoản cố định như tiền nhà, điện nước, ăn uống và đi lại. Tiếp đó là khoản tiết kiệm, trả nợ nếu có. Phần còn lại mới được sử dụng cho mua sắm và giải trí.

Bạn có thể chuyển từng khoản sang các tài khoản riêng để dễ theo dõi. Khi xác định rõ số tiền được phép chi tiêu, bạn cũng hạn chế nguy cơ sử dụng nhầm khoản tiết kiệm cho những nhu cầu hằng ngày.

Tiết kiệm không đồng nghĩa với việc phải từ bỏ mọi sở thích hay thắt chặt chi tiêu đến mức gây áp lực cho bản thân. Điều quan trọng là nhận diện những khoản tiền không cần thiết, hạn chế mua sắm theo cảm xúc và xây dựng kế hoạch sử dụng thu nhập rõ ràng. Những thay đổi nhỏ, nếu được duy trì đều đặn, có thể tạo ra khác biệt đáng kể sau mỗi tháng.