Theo China Times, chuyên gia dinh dưỡng Hứa Quỳnh Nguyệt, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Thiên Tỷ tại Đài Loan (Trung Quốc), chia sẻ câu chuyện một nam sinh khoảng 20 tuổi phải chạy thận sau 4 tháng thường xuyên ăn bánh mì kèm sữa tại cửa hàng tiện lợi. Do muốn tiết kiệm thời gian để tập trung ôn thi, mỗi ngày nam sinh này thường dùng hai bữa với những thực phẩm trên.

Ảnh minh họa.

Nam sinh trên vốn mắc bất thường chức năng thận bẩm sinh và phải thường xuyên đến bệnh viện theo dõi. Trong thời gian chuẩn bị cho kỳ thi, để tiết kiệm thời gian, cậu gần như ăn sáng và ăn trưa tại cửa hàng tiện lợi. Lựa chọn quen thuộc nhất là bánh mì kèm sữa.

Chuyên gia cho biết ở bệnh nhân suy thận mạn, nếu được chăm sóc và kiểm soát tốt, người bệnh có thể mất 5-15 năm mới cần lọc máu. Tuy nhiên, bệnh nhân trên ăn hai bữa bánh mì và sữa mỗi ngày, khiến chức năng thận suy giảm nhanh. Chỉ sau 4 tháng, tình trạng tiến triển thành suy thận giai đoạn cuối.

Chuyên gia dinh dưỡng Hứa Quỳnh Nguyệt giải thích bánh mì thường chứa nhiều natri. Để tạo độ xốp, một số loại bánh còn được bổ sung phosphate. Việc tiêu thụ quá nhiều natri và phốt pho có thể làm tăng gánh nặng cho thận.

Trong khi đó, sữa là thức uống cung cấp canxi nhưng phosphate trong bánh mì có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu khoáng chất này. Nếu muốn bổ sung canxi, chuyên gia khuyên nên uống sữa sau khi ăn bánh mì khoảng 1 giờ.

Theo Advanced Urology Institute, thận là cơ quan quan trọng của cơ thể, giúp loại bỏ chất thải, nước dư thừa và độc tố, đồng thời duy trì các chức năng sinh lý ổn định.

Khi chức năng thận suy giảm, các chất độc có thể tích tụ trong cơ thể, gây ra mệt mỏi, đau bụng, đau đầu, giữ nước. Sự tích tụ này cũng có thể dẫn đến sỏi thận.

Ảnh minh họa.

Việc duy trì chế độ ăn uống hợp lý có thể hỗ trợ chức năng thận. Dưới đây là một số thực phẩm được cho là có lợi cho thận:

- Giấm táo và táo: Có thể hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành sỏi thận nhờ khả năng giúp đào thải axit uric.

- Húng quế: Có tác dụng lợi tiểu, hỗ trợ quá trình bài tiết chất thải.

- Các loại đậu: Cung cấp protein thực vật, chất xơ và khoáng chất.

- Nam việt quất: Có thể hỗ trợ giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu.

- Chanh: Chứa citrate, giúp hạn chế hình thành một số loại sỏi thận.

- Lựu: Giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ giảm viêm.

- Trà thảo mộc: Một số loại trà có thể cung cấp chất chống oxy hóa có lợi.

- Sữa thực vật: Như sữa yến mạch, hạnh nhân hoặc đậu nành, thường dễ tiêu hóa hơn đối với thận so với sữa bò.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị người dân không nên tự ý áp dụng chế độ "thải độc thận". Trước khi thay đổi chế độ ăn uống, đặc biệt với người có bệnh lý về thận hoặc nguy cơ sỏi thận, cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Ngoài ra, việc uống đủ nước, hạn chế đồ uống có đường và duy trì chế độ ăn cân bằng vẫn là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ chức năng thận. Một số thực phẩm giàu kali hoặc oxalate như chuối, cà chua, khoai tây hoặc các sản phẩm từ sữa có thể cần được kiểm soát tùy theo tình trạng sức khỏe.

Các chuyên gia cho rằng, khi thận hoạt động hiệu quả, cơ thể sẽ duy trì trạng thái cân bằng tốt hơn và giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe liên quan.