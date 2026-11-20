Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đã tiếp nhận 68 học sinh của trường có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm trong bốn ngày, gồm 54 trường hợp điều trị nội trú và 14 trường hợp ngoại trú. Đến chiều 19.11, 17 em đã xuất viện, một em chuyển viện theo yêu cầu, 36 em còn điều trị. Các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy đã giảm, nhưng bệnh viện chưa có kết quả xét nghiệm xác định nguyên nhân.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, nơi tiếp nhận học sinh trong vụ nghi ngộ độc. Ảnh: Hoàng Bình/Dân trí

Thực đơn đã được xác định, nguyên nhân còn chờ xét nghiệm

Báo cáo sơ bộ của UBND phường Long Khánh ghi nhận ngày 16.11, bếp ăn trường phục vụ bữa sáng cho 778 học sinh với burger gà và sữa tươi. Bữa trưa có cơm, thịt cốt lết nướng, trứng hấp, rau xào, canh và trái cây; bữa xế phục vụ 392 học sinh tiểu học. Nguyên liệu được lấy từ các cơ sở tại phường Long Khánh và phường Bảo Vinh.

Nhà trường đã niêm phong mẫu lưu thực phẩm ngày 16.11, gửi mẫu sống và chín đến Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm. Địa phương thành lập tổ xác minh các ca bệnh, đồng thời yêu cầu trường thường xuyên liên hệ phụ huynh, báo cáo tình hình hằng ngày cho đến khi toàn bộ học sinh ổn định sức khỏe và xuất viện.

Danh sách món ăn giúp xác định phạm vi điều tra, nhưng chưa thể thay cho kết luận về món nào, nguyên liệu nào hoặc công đoạn nào liên quan đến các ca bệnh. Khi chưa có kết quả, việc quy ngay nguyên nhân cho một thực phẩm dễ khiến phụ huynh hiểu sai và làm lệch sự chú ý khỏi cả quá trình cung ứng, chế biến, bảo quản.

Điều các gia đình cần lúc này là một đầu mối thông tin rõ ràng: con đang được theo dõi ra sao, kết quả xét nghiệm đã có đến đâu, nhà trường tổ chức việc ăn uống tiếp theo thế nào. Những thông tin ấy càng cụ thể, khoảng trống dành cho lời đồn càng nhỏ.

Bữa ăn cần được theo dõi đến cùng

Một bữa bán trú nối liền nhiều trách nhiệm, từ người giao nguyên liệu, người đứng bếp đến đơn vị tổ chức và giám sát. Bởi vậy, câu trả lời sau vụ việc phải đi được đến công đoạn liên quan, thay vì dừng ở một lời giải thích chung rằng thực phẩm đã có nguồn gốc.

Khi học sinh được xuất viện, nỗi lo trước mắt của gia đình có thể vơi đi. Nhưng với bữa ăn tiếp theo, sự yên tâm chỉ trở lại khi nguyên nhân được làm rõ và những việc cần khắc phục được thông báo cụ thể. Phụ huynh gửi con đến trường cần biết bữa ăn đã thay đổi điều gì sau sự cố, chứ không chỉ biết sự cố đã qua.