GS Phạm Mạnh Hùng thăm khám cho người bệnh sau can thiệp. Ảnh: Bệnh viện 19-8.

Theo Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, đây là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam được điều trị thành công bằng kỹ thuật này đối với van động mạch chủ tự nhiên bị hở nặng đơn thuần. Ca can thiệp do GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, trực tiếp phụ trách.

Gần một tháng trước, bệnh nhân đột ngột khó thở dữ dội, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng phù phổi cấp. Kết quả siêu âm tim cho thấy van động mạch chủ hở mức 4/4, thất trái giãn, khả năng co bóp suy giảm nghiêm trọng. Phân suất tống máu (EF) chỉ còn 30%, đồng thời bệnh nhân có tổn thương hẹp động mạch vành.

Các bác sĩ xác định cần thay van để xử lý nguyên nhân gây suy tim. Tuy nhiên, tuổi cao, chức năng tim suy giảm và bệnh động mạch vành đi kèm khiến nguy cơ phẫu thuật tim mở rất lớn.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, ê-kíp quyết định thay van động mạch chủ qua đường ống thông, phương pháp ít xâm lấn hơn phẫu thuật mở ngực.

Theo GS.TS Phạm Mạnh Hùng, điểm khó của ca bệnh nằm ở cấu trúc van động mạch chủ. Khác với bệnh nhân hẹp van do vôi hóa, trường hợp hở van đơn thuần thường có rất ít hoặc không có vôi tại vùng đặt van, khiến việc cố định van nhân tạo khó khăn hơn.

Nếu van mới không được giữ chắc, nguy cơ di lệch hoặc rò máu quanh van có thể xảy ra. Vì vậy, các bác sĩ phải đo đạc chính xác cấu trúc tim, lựa chọn kích thước và vị trí đặt van phù hợp.

Sau can thiệp, van mới được đặt đúng vị trí, tình trạng hở van động mạch chủ gần như không còn, các chỉ số huyết động ổn định. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và đánh giá khả năng hồi phục chức năng tim.

Theo hướng dẫn năm 2025 của Hội Tim mạch châu Âu và Hội Phẫu thuật tim lồng ngực châu Âu, TAVI có thể được cân nhắc với bệnh nhân hở van động mạch chủ nặng có triệu chứng, không phù hợp phẫu thuật và có cấu trúc van đáp ứng điều kiện can thiệp.

Thành công của ca bệnh tại Bệnh viện 19-8 mở thêm lựa chọn điều trị cho những bệnh nhân hở van động mạch chủ nặng có nguy cơ cao khi phẫu thuật tim mở.