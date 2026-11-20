Ngày càng nhiều người tiêu dùng trẻ Trung Quốc tìm đến hương truyền thống, không chỉ vì mùi thơm mà còn bởi nguồn gốc văn hóa và khả năng kết hợp với nhịp sống hiện đại. Từng gắn liền với thú thưởng hương tao nhã của giới học giả, loại hình này đang dần xuất hiện trong các không gian sống của thế hệ trẻ.

Trên Douyin, nền tảng video ngắn và thương mại điện tử phổ biến tại Trung Quốc, hương truyền thống Trung Quốc đã trở thành dòng sản phẩm hương thơm bán chạy nhất. Các buổi phát trực tiếp giới thiệu sản phẩm lấy cảm hứng từ di sản văn hóa phi vật thể và phong cách thẩm mỹ Trung Hoa mới cũng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng trẻ. Theo CCTV.com, nhóm khách hàng từ 25-34 tuổi chiếm 68,4% tổng số đơn đặt hàng hương trực tuyến.

Từ trầm hương, đàn hương đến những mùi hương lấy cảm hứng từ lịch sử, nhiều sản phẩm truyền thống đang được người trẻ khám phá trở lại. Với họ, đốt hương không nhất thiết phải gắn với nghi lễ hay phong tục cũ, mà có thể trở thành một phần của việc trang trí nhà cửa, thiền định và thư giãn hằng ngày.

Người trẻ Trung Quốc đưa thói quen thưởng hương truyền thống vào đời sống hiện đại, xem đây là cách thư giãn và tận hưởng khoảng thời gian riêng. Ảnh minh họa

Đưa nét văn hóa truyền thống vào đời sống hiện đại

Sự trở lại của hương truyền thống không đơn thuần là một xu hướng tiêu dùng. Đây còn là biểu hiện của sự quan tâm ngày càng tăng đối với văn hóa Trung Quốc và cách thế hệ trẻ đưa những giá trị lâu đời vào cuộc sống đương đại.

Lịch sử sử dụng hương ở Trung Quốc kéo dài hàng nghìn năm. Từ thời nhà Hán (206 trước Công nguyên - 220 sau Công nguyên), lư hương Boshan Lu, hay còn gọi là lư hương hình núi, đã xuất hiện trong đời sống của tầng lớp quý tộc. Những chiếc lư này được dùng để tạo hương thơm cho quần áo và không gian sống, đồng thời tạo nên khung cảnh với những làn khói uốn lượn.

Đến thời nhà Tống (960-1279), thưởng hương trở thành một trong những thú vui tao nhã của giới học giả, bên cạnh uống trà, cắm hoa và thưởng thức tranh. Hương cũng có mối liên hệ lâu đời với y học cổ truyền Trung Quốc. Trầm hương, đàn hương và nhiều loại thảo mộc thơm được sử dụng theo những cách khác nhau, với các công dụng được quan niệm riêng trong y học truyền thống.

Ngày nay, sự quan tâm đến văn hóa truyền thống tiếp tục được thể hiện qua xu hướng Guochao, có thể hiểu là làn sóng ưa chuộng các sản phẩm và thiết kế trong nước lấy cảm hứng từ văn hóa Trung Quốc. Trang phục truyền thống, trà, đồ thủ công mỹ nghệ và nhiều yếu tố văn hóa khác đang trở lại đời sống thường nhật. Hương truyền thống cũng trở thành một lựa chọn để người trẻ đưa thẩm mỹ phương Đông vào không gian sống.

Wang Tong, 28 tuổi, một người yêu thích hương thơm phong cách Trung Quốc sống tại Bắc Kinh, chia sẻ với Global Times rằng các sản phẩm này thường lấy cảm hứng từ mỹ học phương Đông, thể hiện qua thiết kế bao bì và những họa tiết trang trí trên lư hương.

Theo Wang, so với nước hoa phương Tây, hương truyền thống thường có mùi nhẹ nhàng, ít nồng hơn, với những thành phần quen thuộc trong văn hóa Trung Quốc như trà, hoa dành dành và hoa nhài. Một số thương hiệu nước hoa được giới trẻ yêu thích cũng bắt đầu phát triển dòng sản phẩm hương riêng, khiến cô có thêm lựa chọn để trải nghiệm.

Với Wang, đốt hương còn là cách thư giãn sau một ngày làm việc. “Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi thích đốt một nén hương trước khi đi ngủ. Mùi hương giúp tôi thư giãn và dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn”, cô chia sẻ.

Khoa học đằng sau mùi hương

Bên cạnh giá trị văn hóa và trải nghiệm cá nhân, tác động của mùi hương đối với cảm xúc cũng là một trong những lý do khiến hương truyền thống được quan tâm.

Theo bác sĩ Wang Jing, Trưởng khoa điều trị kết hợp Đông y và Tây y tại Bệnh viện Anding Bắc Kinh, trong y học cổ truyền Trung Quốc, các loại thảo dược có mùi thơm từ lâu được sử dụng với quan niệm giúp điều hòa khí và hỗ trợ sức khỏe. Mỗi loại hương liệu được cho là có đặc tính và công dụng riêng.

Dưới góc độ khoa học hiện đại, khứu giác có mối liên hệ chặt chẽ với những vùng não bộ liên quan đến cảm xúc và trí nhớ. Khi các phân tử mùi hương đi vào mũi, chúng kích hoạt thụ thể khứu giác, truyền tín hiệu đến não, trong đó có các khu vực thuộc hệ viền như hồi hải mã và hạch hạnh nhân.

Bác sĩ Wang cho biết những tín hiệu này có thể tác động đến hoạt động của các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine, từ đó ảnh hưởng đến cảm xúc, mức độ căng thẳng và trạng thái thư giãn của con người.

Tuy nhiên, phản ứng với mùi hương không giống nhau ở tất cả mọi người mà phụ thuộc vào độ nhạy cảm cá nhân và cách sử dụng. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên lựa chọn hương liệu phù hợp với nhu cầu, giữ không gian thông thoáng và tránh tiếp xúc lâu với khói. Những người bị dị ứng hoặc mắc các vấn đề về hô hấp cần đặc biệt thận trọng. Việc sử dụng hương cũng không thể thay thế cho các phương pháp điều trị y tế.

Từ một thú thưởng hương từng gắn với đời sống tao nhã của giới học giả, thói quen đốt hương đang được thế hệ trẻ Trung Quốc tiếp nhận theo cách mới. Không nhất thiết phải tuân theo những nghi thức truyền thống, họ tìm thấy ở đó một trải nghiệm văn hóa, một mùi hương yêu thích và khoảng thời gian dành cho bản thân giữa nhịp sống bận rộn.