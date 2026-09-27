Cách Quang Hùng MasterD đáp trả lời chê bai

Tối 26/9, chung kết 2 của Tinh hà “say hi” lên sóng với 8 tiết mục solo và 2 phần trình diễn nhóm. Trong số đó, sân khấu của Wren Evans và Quang Hùng MasterD được chú ý hơn cả. Cả hai vốn là những ca sĩ có thực lực, sở hữu màu sắc âm nhạc riêng biệt và đã tạo dấu ấn từ đầu chương trình.

Với tiết mục solo cuối cùng, Wren Evans tiếp tục hợp tác cùng nhà sản xuất itsnk, người từng đồng hành với nam ca sĩ trong hai dự án Nổ và Loi choi. Sự kết hợp này khiến kỳ vọng dành cho sân khấu cuối của Wren Evans càng lớn.

Wren Evans đối đầu Quang Hùng MasterD

Ở YEU, Wren Evans thử sức với hướng âm nhạc anh chưa từng thực hiện trước đây. Tuy nhiên, việc thay đổi thể loại không khiến nam ca sĩ đánh mất dấu ấn cá nhân.

Trên nền beat sôi động và liên tục biến hóa do itsnk sản xuất, Wren Evans triển khai melody theo cách cũng không ngừng biến đổi. Đây vốn là một trong những đặc trưng dễ nhận thấy trong âm nhạc của nam ca sĩ sinh năm 2001.

Giọng hát ấm áp, cách xử lý hiện đại được đặt cạnh những câu từ tinh nghịch, đáng yêu và phần beat thời thượng, bắt tai, Wren Evans tiếp tục sử dụng cấu trúc khác lạ, melody khó đoán, phóng khoáng cùng những âm thanh “ú ớ” đặc trưng. Những yếu tố này tạo nên một tiết mục không dễ đoán trước và tiếp tục cho thấy cá tính âm nhạc riêng của anh.

Tuy nhiên, YEU cũng có điểm hạn chế. Ca khúc khá ngắn và kết thúc tương đối bất ngờ, khiến phần trình diễn có phần hụt hẫng khi cảm xúc của người nghe chưa kịp được đẩy lên đến cao trào.

Trấn Thành đánh giá Wren Evans sở hữu màu sắc tiên phong, thường lựa chọn những hướng đi mà các nghệ sĩ khác ít thử sức. MC dùng hai từ “niche” và “không bình thường” để mô tả nam ca sĩ.

“Tôi có thể ưu ái nhận xét Wren là một trong những nghệ sĩ tiệm cận nhất với thế giới ở Say Hi năm”, Trấn Thành nói.

Quang Hùng MasterD mời Pháo hỗ trợ tiết mục.

Nếu Wren Evans chọn tiếp tục thử nghiệm, đối thủ được xem là mạnh nhất của anh là Quang Hùng MasterD lại lựa chọn một hướng quen thuộc hơn.

Trước những nhận xét cho rằng mình “một màu”, nam ca sĩ đáp lại bằng chính ngôn ngữ âm nhạc đã làm nên dấu ấn của anh. Casting được xây dựng như một phim trường, nơi nam ca sĩ giữ melody quen thuộc nhưng mở rộng tiết mục bằng diễn xuất, vũ đạo và rap tiếng Thái.

Đáng chú ý, Pháo xuất hiện ở tiết mục trong vai nữ đạo diễn đang tổ chức buổi casting. Chi tiết này khiến khán giả tại phim trường thích thú trước khi sân khấu chuyển sang phần dance break.

Thay vì cố gắng trở thành một phiên bản khác ở vòng cuối, giọng ca sinh năm 1997 chọn quay về với màu sắc quen thuộc. Nam ca sĩ biến tiết mục thành một thế giới điện ảnh, tái hiện hình ảnh và khung hình từ nhiều tác phẩm kinh điển của Hollywood và Thái Lan như Singin’ in the Rain, La La Land, Titanic, Kim Porsche, Tình người duyên ma và Charlie Chaplin.

Chính phần hình ảnh là yếu tố giúp tiết mục gây ấn tượng mạnh. Còn xét riêng về âm nhạc, Quang Hùng MasterD vẫn đi theo công thức quen thuộc: giai điệu dễ nghe, điệp khúc bắt tai cùng cách xử lý và luyến láy đặc trưng.

Sơn.K trong mùa thi năm nay chưa phải nhân tố nổi bật. Đứng giữa đội hình gồm nhiều “anh trai” có màu sắc và năng lực riêng, nam ca sĩ tương đối mờ nhạt. Tuy nhiên, ở chung kết, anh tạo được sự chú ý bằng một tiết mục đi theo hướng hoàn toàn khác các đồng nghiệp.

Việc đưa bolero vào âm nhạc giúp Sơn.K tạo nên một tiết mục khác biệt so với 15 sân khấu còn lại. Đồng thời, lựa chọn này tiếp tục khắc họa hình ảnh “cán bộ” đã gắn với nam ca sĩ trong suốt chương trình.

Sau tiết mục, Trấn Thành cho rằng “sến” không nhất thiết mang nghĩa tiêu cực. Theo anh, đó có thể là trạng thái khi một người diễn đạt cảm xúc điệu đà hơn một chút, để cảm xúc trở nên đong đầy và thấm tháp.

Dù vậy, tiết mục vẫn chưa thực sự thuyết phục. Giọng hát và cách xử lý của Sơn.K chưa đủ ấn tượng để nâng phần trình diễn vượt khỏi ý tưởng ban đầu, khiến tổng thể có phần lưng chừng.

Hai câu chuyện nhóm, hai cách nhìn về tình yêu và gia đình

Ở phần trình diễn nhóm, yêu cầu đưa chất liệu dân gian vào âm nhạc được thể hiện qua Bức tranh tháng sáu của team CoolKid, Wren Evans, Pháp Kiều và Đặng Hồng Hải. Nhóm lựa chọn hát xẩm, kết hợp chất liệu truyền thống với một không gian trong trẻo, tinh khôi và nhẹ nhàng.

Từ câu thần chú “Te amo, cormeum, tibi do” đến loạt động tác vũ đạo đáng yêu, các thành tố được nối với nhau để tạo nên một sân khấu vừa nên thơ vừa hợp thị hiếu hiện đại.

Tiết mục của team CoolKid kết hợp xẩm với âm nhạc hiện đại.

Cách xử lý giai điệu cùng lối viết ca từ và gieo vần cũng là điểm đáng chú ý. Những câu hát như “Yêu đấy, thương đấy/Vấn vương theo mãi cô nàng ẩm ương ấy, hâm ấy” tạo thành một đoạn điệp khúc dễ nhớ, dễ bắt nhịp.

Cấu trúc bài không quá đặc biệt, trong khi ở một số đoạn, các thành viên hát chưa thực sự rõ lời. Tuy nhiên, tiết mục vẫn ghi điểm nhờ phần điệp khúc cuốn hút, đặc biệt là bridge và drop kết hợp chất liệu xẩm khá thú vị.

Nếu Bức tranh tháng sáu lấy tình yêu làm trung tâm, đội Quang Hùng MasterD lại đưa khán giả trở về một ký ức gần gũi hơn với Trễ giờ cơm.

Quang Hùng MasterD, XUÂN ĐỊNH KY, WEAN và Sơn.K xuất hiện trong những chiếc sơ mi trắng như các cậu học sinh, từ đó mở ra câu chuyện về những đứa trẻ rời nhà để theo đuổi ước mơ.

Sân khấu được xây dựng từ nhiều lát cắt quen thuộc. WEAN đạp xe chở bạn, Sơn.K đẩy chiếc xe phía sau, trong khi XUÂN ĐỊNH KY bắt chuyến xe lên thành phố nhập học. WEAN sau đó trở thành một “rapper kiêm nhân viên văn phòng”. Đến một thời điểm, 4 phiên bản nhí của các nghệ sĩ xuất hiện, tạo cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.

Ở cuối tiết mục, những đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành. Nhưng dù đi bao xa, bữa cơm nhà vẫn trở thành điểm kéo họ trở về.

Câu chuyện trong Trễ giờ cơm cũng gần với chính hoàn cảnh của các thành viên. Họ đều có nhiều năm sống xa gia đình. Quang Hùng MasterD cho biết anh đã xa nhà khoảng 10 năm. WEAN cũng có khoảng thời gian tương tự, trong khi XUÂN ĐỊNH KY đã 4 năm theo đuổi hành trình riêng.

Từ ký ức ngày bé ham chơi, đi học về trễ rồi bị bố mẹ mắng, cụm từ “trễ giờ cơm” trong tiết mục dần mang một ý nghĩa khác. Khi trưởng thành, những người con nhận ra điều mình bỏ lỡ không còn đơn giản là một bữa cơm đến muộn, mà là khoảng thời gian đã quá lâu kể từ lần cuối họ được ngồi bên mâm cơm gia đình.

Tiết mục của team Quang Hùng MasterD hướng tới tình cảm gia đình xúc động.

Hai tiết mục nhóm vì thế tạo nên hai sắc thái khá khác nhau: một bên là tình yêu được kể bằng chất liệu dân gian và ngôn ngữ sân khấu trẻ trung, một bên là nỗi nhớ gia đình được kể từ ký ức tuổi thơ. Trong một đêm chung kết có nhiều sân khấu đặt nặng yếu tố trình diễn, Trễ giờ cơm tạo được dư âm nhờ câu chuyện gần gũi và trải nghiệm mà khán giả có thể nhận ra ở chính mình.

Kết quả Best5 của Tinh hà “say hi” sẽ được công bố ở chung kết trao giải vào tuần sau. Hiện, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Cong.B được dự đoán lọt top 5. Thậm chí, Quang Hùng MasterD khả năng cao trở thành quán quân của cuộc thi năm nay.

Minh Hạo