Ariana Grande tận hưởng cuộc sống kín tiếng bên bạn trai sau khi tạm rời showbiz

Sau khi tuyên bố tạm rời xa ánh đèn sân khấu, Ariana Grande đang dành thời gian nghỉ ngơi tại Los Angeles bên bạn trai Ricky Alvarez. Nguồn tin của Page Six tiết lộ nữ ca sĩ hiện có cuộc sống khá thoải mái và đang tận hưởng khoảng thời gian riêng tư.

“Ariana đang rất ổn. Cô ấy đang ở trong một trạng thái tuyệt vời và thực sự hạnh phúc”, một nguồn tin chia sẻ độc quyền với Page Six.

Ariana Grande đang dành thời gian nghỉ ngơi tại Los Angeles bên bạn trai Ricky Alvarez.

Theo nguồn tin, Ariana Grande hiện sống kín tiếng tại Los Angeles và tận hưởng thời gian nghỉ ngơi. Bạn trai Ricky Alvarez cùng gia đình cũng đang ở đây. Đặc biệt, nữ ca sĩ vốn yêu thích không khí Halloween nên đang hào hứng hòa mình vào mùa lễ hội.

Lần gần nhất Ariana Grande và Ricky Alvarez được bắt gặp bên nhau là ngày 24/9 tại Universal Studios Hollywood trong sự kiện Halloween Horror Nights. Theo TMZ, cặp đôi cố gắng tránh sự chú ý khi Ariana đội mũ bóng chày để che giấu diện mạo. Tuy nhiên, cả hai vẫn bị bắt gặp trao nhau nụ hôn tại một bàn trong khu vực VIP.

Ariana Grande và Ricky Alvarez nối lại tình cảm vào mùa hè năm nay sau khi từng chia tay cách đây khoảng 10 năm, vào năm 2016. Ricky từng là vũ công chuyên nghiệp của Ariana và thỉnh thoảng xuất hiện trong các hình ảnh liên quan đến chuyến lưu diễn Eternal Sunshine. Tour diễn kết thúc tại London hồi tháng 9, sau khi Ariana thực hiện tổng cộng 41 đêm diễn ở Mỹ, Canada và Anh, trước khi tiếp tục với 10 đêm diễn tại châu Âu.

Ariana Grande và Ricky Alvarez nối lại tình cảm vào mùa hè năm nay sau khi từng chia tay cách đây khoảng 10 năm.

Những năm qua, Ariana gần như liên tục xuất hiện trước công chúng. Sau khi đóng vai Glinda trong bộ phim Wicked năm 2024, cô tham gia các hoạt động quảng bá quốc tế cho phim, tiếp tục trở lại với phần hai vào năm 2025 rồi bắt đầu tập luyện cho tour diễn quảng bá album.

Khi tour diễn bắt đầu, ngoại hình của Ariana nhận được nhiều bình luận từ khán giả. Nữ ca sĩ sau đó tuyên bố sẽ tạm lùi khỏi các hoạt động trước công chúng sau khi hoàn thành Eternal Sunshine Tour.

Đại diện Ariana từng chia sẻ với People rằng cô mong muốn kết thúc tour diễn trong trạng thái khỏe mạnh và hạnh phúc, trước khi dành thời gian nghỉ ngơi sau thời gian dài phải đối mặt với sự soi xét từ công chúng.

Trong thời gian tạm nghỉ, Ariana cũng rút khỏi American Horror Story mùa 13 vì xung đột lịch trình. Vài tuần sau, cô tiếp tục rút khỏi dự án sân khấu Sunday In The Park With George tại West End, dự kiến diễn ra vào mùa hè năm 2027.

Nữ ca sĩ tuyên bố tạm lùi khỏi các hoạt động trước công chúng sau khi hoàn thành Eternal Sunshine Tour.

Tuy nhiên, khoảng nghỉ này dường như không kéo dài quá lâu. Khi bộ phim Focker-In-Law - phần thứ tư của loạt Meet The Parents chuẩn bị ra mắt vào tháng 11, Page Six cho biết Ariana Grande đang lên kế hoạch trở lại với các hoạt động quảng bá.

Nguồn tin xác nhận: “Cô ấy dự định tham gia các hoạt động quảng bá cho ‘Focker-In-Law’ và hỗ trợ bộ phim trong mùa thu này”.

Trong phim, Ariana vào vai Olivia Jones, bạn gái của Henry Focker. Khi Henry tuyên bố muốn cầu hôn, cha anh là Greg Focker (Ben Stiller) bắt đầu nghi ngờ về bạn gái của con trai. Tác phẩm còn có sự tham gia của Robert De Niro, Blythe Danner, Owen Wilson, Teri Polo và Beanie Feldstein, dự kiến ra mắt vào dịp cuối tuần Lễ Tạ ơn.